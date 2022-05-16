Все пермские McDonald’s продолжают работу на правах франшизы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Все российские рестораны McDonald’s могут перейти под контроль структур владельца пермских заведений сети. Это казахский бизнесмен Кайрат Боранбаев, компания которого управляет частью ресторанов сети, в том числе, в Пермском крае, сообщает «Коммерсант». Предприниматель находится под стражей.

Боранбаев является собственником ООО «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»). В 2016 году он получил право на развитие бизнеса под брендом McDonald’s в Пермском крае, а также Свердловской, Челябинской Курганской, Тюменской (включая ХМАО и ЯНАО), Оренбургской областях и Башкирии.

В марте этого года Боранбаев был задержан в Алма-Ате (Казахстан) и водворен в ИВС. По данным казахского издания «КазТАГ», 13 мая бизнесмену продлили срок содержания под стражей.

По данным сервиса СБИС, ООО «СПП» управляет ресторанами сети, которые расположены в ЦУМе (Ленина, 45), на улице Попова, 58Б, ТРК «Семья» (Революции, 13), на улице Мира, 37А и в ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162Б). Все они продолжают работу на правах франшизы.

Ранее сеть американская сеть фастфуда заявила об окончательном уходе из России. «После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald’s объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи российского бизнеса», — говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что новый владелец не сможет использовать прежнее название, логотипы, торговые марки и меню сети. Также СМИ сообщали, что McDonald’s может остаться в РФ, однако сменит бренд.