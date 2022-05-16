16 мая 2022

Челябинцы променяли Крым на Махачкалу

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, взлет самолета
Дагестан стал открытием турсезона Челябинска Фото:

Жители Челябинска для отпуска стали чаще рассматривать отдых в Дагестане, рассказали URA.RU в турагентствах города. Это связано с приостановкой полетов в Крым.

«Дагестан стал заметным направлением. Его можно считать открытием сезона. Этому способствует запуск полетной программы в Махачкалу из челябинского аэропорта», — сообщила директор турфирмы «Sunmar-Челябинск» Эльвира Сайфутдинова.

Заграницу и Турцию, по оценкам эксперта, выбирают примерно равное количество путешественников. При этом российское направление полетов изменило свою географию, сохранив количество заявок. Отмена полетов в Крым практически свела на нет спрос в отели полуострова. По качеству сервиса им примерно соответствуют гостиницы на побережье Каспийского моря, оценила руководитель компании «Туры мира» Дарья Суходоева.

«Я бы не сказала, что Махачкала стала основным трендом. Все-таки Сочи и Турция — лидеры. Но челябинцы стали интересоваться новыми направлениями», — отметила собеседница.

Среди прочих в шорт-листе спроса Калининград и Байкал. Глубина бронирований российских отелей — август и сентябрь, что не отличает наступивший сезон от предыдущего.

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в ряд городов юга России. Авиасообщение было предложено осуществлять через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Существующие трудности нейтрализуются политикой импортозамещения, объявленной российским правительством в ответ на введенные санкции ряда стран. Поездкам по стране способствовала программа туристского кэшбека, очередной этап которой действовал до 15 апреля 2022 года.

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Жители Челябинска для отпуска стали чаще рассматривать отдых в Дагестане, рассказали URA.RU в турагентствах города. Это связано с приостановкой полетов в Крым. «Дагестан стал заметным направлением. Его можно считать открытием сезона. Этому способствует запуск полетной программы в Махачкалу из челябинского аэропорта», — сообщила директор турфирмы «Sunmar-Челябинск» Эльвира Сайфутдинова. Заграницу и Турцию, по оценкам эксперта, выбирают примерно равное количество путешественников. При этом российское направление полетов изменило свою географию, сохранив количество заявок. Отмена полетов в Крым практически свела на нет спрос в отели полуострова. По качеству сервиса им примерно соответствуют гостиницы на побережье Каспийского моря, оценила руководитель компании «Туры мира» Дарья Суходоева. «Я бы не сказала, что Махачкала стала основным трендом. Все-таки Сочи и Турция — лидеры. Но челябинцы стали интересоваться новыми направлениями», — отметила собеседница. Среди прочих в шорт-листе спроса Калининград и Байкал. Глубина бронирований российских отелей — август и сентябрь, что не отличает наступивший сезон от предыдущего. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в ряд городов юга России. Авиасообщение было предложено осуществлять через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Существующие трудности нейтрализуются политикой импортозамещения, объявленной российским правительством в ответ на введенные санкции ряда стран. Поездкам по стране способствовала программа туристского кэшбека, очередной этап которой действовал до 15 апреля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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