02 мая 2021

Путин поручил продлить программу туристического кэшбека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль «Арт-Таврида», третий день. Республика Крым, Судак, море, крым, пляж, отдых, юг, черное, Судак
Россияне смогут получать кэшбек за поездки по России до конца года Фото:

Программа туристического кэшбека за поездки по России будет продлена в стране до конца 2021 года. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин.

«Правительству РФ обеспечить продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года», — указано на сайте президента России. Также Путин поручил в период летних каникул возмещать 50% стоимости путевок детей в лагеря.

В программе участвуют все россияне, которые приобрели путевки для путешествия по стране. Получить 20% стоимости можно, оплатив тур картой МИР. Президент предложил увеличить программу и распространить ее на детей в рамках своего послания Федеральному собранию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...