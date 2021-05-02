Путин поручил продлить программу туристического кэшбека

Программа туристического кэшбека за поездки по России будет продлена в стране до конца 2021 года. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин.
«Правительству РФ обеспечить продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года», — указано на сайте президента России. Также Путин поручил в период летних каникул возмещать 50% стоимости путевок детей в лагеря.
В программе участвуют все россияне, которые приобрели путевки для путешествия по стране. Получить 20% стоимости можно, оплатив тур картой МИР. Президент предложил увеличить программу и распространить ее на детей в рамках своего послания Федеральному собранию.
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