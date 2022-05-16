В Надыме сменился чиновник, курирующий культуру

17 мая 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Новым начальником управления культуры стала чиновница из Ямальского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Начальником управления культуры администрации Надыма (ЯНАО) назначили управленца из Яр-Сале Варвару Полозову. Как сообщили URA.RU в мэрии города, Марина Залетова, ранее занимавшая эту должность, ушла на пенсию. «Залетова Марина Владимировна покинула пост начальника управления культуры. Причина ее отставки — это выход на заслуженный отдых по собственному желанию. Уже работает начальником Управления культуры Администрации Надымского района Полозова Варвара Александровна», — сообщили агентству в ведомстве. Варвара Полозова занимала аналогичную должность в администрации Ямальского района. Там агентству сообщили, что Полозова пришла в управление после отставки Ирины Икизли, которая ушла с поста начальника управления культуры летом 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что мэрию Надымского района покинул еще один управленец. Начальницу правового управления мэрии Надыма Ольгу Смирнову пригласили на должность руководителя юридического управления в департаменте внутренней политики ЯНАО. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Начальником управления культуры администрации Надыма (ЯНАО) назначили управленца из Яр-Сале Варвару Полозову. Как сообщили URA.RU в мэрии города, Марина Залетова, ранее занимавшая эту должность, ушла на пенсию. «Залетова Марина Владимировна покинула пост начальника управления культуры. Причина ее отставки — это выход на заслуженный отдых по собственному желанию. Уже работает начальником Управления культуры Администрации Надымского района Полозова Варвара Александровна», — сообщили агентству в ведомстве. Варвара Полозова занимала аналогичную должность в администрации Ямальского района. Там агентству сообщили, что Полозова пришла в управление после отставки Ирины Икизли, которая ушла с поста начальника управления культуры летом 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что мэрию Надымского района покинул еще один управленец. Начальницу правового управления мэрии Надыма Ольгу Смирнову пригласили на должность руководителя юридического управления в департаменте внутренней политики ЯНАО.