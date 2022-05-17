В Кремле высказались о давлении Запада из-за «Азовстали»

Президент РФ отменил штурм «Азовстали» из гуманитарных соображений, сообщил его представитель Дмитрий Песков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тема освобождения боевиков полка «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России), которые засели на территории завода «Азовсталь», поднималась многими западными лидерами в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Тема освобождения этих боевиков и военных, которые засели на территории „Азовстали“, поднималась во многих телефонных разговорах президента, в ходе его личных контактов. Но президент [Путин] публично отдал приказ воздержаться от штурма „Азовстали“, исходя из гуманитарных соображений. [Он] объявил, что и гражданские, и военные могут выйти, сложив оружие, и гарантировал, что с ними будут обращаться в соответствии с законами», — поделился Песков во время конференц-колла.

При этом пресс-секретарь президента пояснил, что не может сказать, сохранится ли осада «Азовстали». «Я не владею информацией о том, что там происходит, это лучше адресовать военным», — заключил он.

Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. В понедельник десять украинских националистов с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли с белым флагом к бойцам ДНР. Они попросили о переговорах и эвакуации раненых. Ранее российским войскам удалось очистить Мариуполь от нацбатов, а оставшиеся боевики и члены ВСУ забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Президент РФ Владимир Путин приказал не штурмовать комбинат, и российские войска заблокировали националистов на территории предприятия.

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