В Кремле высказались о давлении Запада из-за «Азовстали»

Тема освобождения боевиков полка «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России), которые засели на территории завода «Азовсталь», поднималась многими западными лидерами в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Тема освобождения этих боевиков и военных, которые засели на территории „Азовстали“, поднималась во многих телефонных разговорах президента, в ходе его личных контактов. Но президент [Путин] публично отдал приказ воздержаться от штурма „Азовстали“, исходя из гуманитарных соображений. [Он] объявил, что и гражданские, и военные могут выйти, сложив оружие, и гарантировал, что с ними будут обращаться в соответствии с законами», — поделился Песков во время конференц-колла.
При этом пресс-секретарь президента пояснил, что не может сказать, сохранится ли осада «Азовстали». «Я не владею информацией о том, что там происходит, это лучше адресовать военным», — заключил он.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. В понедельник десять украинских националистов с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли с белым флагом к бойцам ДНР. Они попросили о переговорах и эвакуации раненых. Ранее российским войскам удалось очистить Мариуполь от нацбатов, а оставшиеся боевики и члены ВСУ забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Президент РФ Владимир Путин приказал не штурмовать комбинат, и российские войска заблокировали националистов на территории предприятия.
Тема освобождения боевиков полка «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России), которые засели на территории завода «Азовсталь», поднималась многими западными лидерами в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Тема освобождения этих боевиков и военных, которые засели на территории „Азовстали“, поднималась во многих телефонных разговорах президента, в ходе его личных контактов. Но президент [Путин] публично отдал приказ воздержаться от штурма „Азовстали“, исходя из гуманитарных соображений. [Он] объявил, что и гражданские, и военные могут выйти, сложив оружие, и гарантировал, что с ними будут обращаться в соответствии с законами», — поделился Песков во время конференц-колла. При этом пресс-секретарь президента пояснил, что не может сказать, сохранится ли осада «Азовстали». «Я не владею информацией о том, что там происходит, это лучше адресовать военным», — заключил он. Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. В понедельник десять украинских националистов с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли с белым флагом к бойцам ДНР. Они попросили о переговорах и эвакуации раненых. Ранее российским войскам удалось очистить Мариуполь от нацбатов, а оставшиеся боевики и члены ВСУ забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Президент РФ Владимир Путин приказал не штурмовать комбинат, и российские войска заблокировали националистов на территории предприятия.