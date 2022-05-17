Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские трамваи 21 и 22 мая изменят свои маршруты из-за ремонта путей на перекрестке улиц 8 Марта — Куйбышева. Движение автобусов по ул. 8 Марта останется без изменений. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель мэра Екатеринбурга Алексей Бубнов. Запись трансляции размещена на youtube-канале «Интерфакс».

«В связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей на перекрестке улиц Куйбышева — 8 Марта закрывается движения трамваев по улицам Радищева, 8 Марта и Московcкая на участках от остановки „Цирк“ до остановки „улица Московская“ и от остановки „улица Московская“ до конечной станции „Дворец Спорта“ в обоих направлениях. Ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц 8 Марта — Куйбышева будет проходить в 3 этапа», — говорится в дополнении к словам Бубнова.

URA.RU подготовило подробную карту маршрутов, которые изменятся 21 и 22 мая. Также редакция составила интерактивную карту дорожных работ на 2022 год.