Какие дороги Екатеринбурга перекроют в 2022 году. Карта

17 мая 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Планируется, что в 2022 году до нормативного состояния доведут 51 процент региональных дорог Фото: Сергей Русанов © URA.RU В екатеринбургском и нижнетагильском агломератах за 2022 год приведут 78 процентов дорог до нормативного состояния. По проекту «Региональная и местная дорога» планируется довести 88 дорожных отрезков до нормативного состояния. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. «Работы еще много, но и то, что программа сейчас уже по поручению зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина сформирована на пять лет. Сейчас формируются программы оказания содействия субъектам, муниципалитетам, дает нам надежды, что в этом году и следующем интенсивность работ на дорожном фронте усилится», — рассказал Старков на пресс-конференции, опубликованной на youtube-канале «Интерфакс». URA.RU составило интерактивную карту дорожных работ на 2022 год. Ранее мы сообщали о закрытии улицы Победы на Уралмаше от перекрестка с Ломоносова до пересечения с Индустрии. Также ремонт ведется на Кольцовском тракте. С 1 января 2022 года по 1 января 2025 года перекрыт перекресток улиц Московской и Радищева. Движение по улице Радищева (со стороны улицы Гурзуфской) в утренний час пик будет организованно по трем полосам. С 3 января 2022 года по 30 апреля 2023 года перекрыта улица Новокольцовская, от Сибирского тракта до Александровского бульвара. Движение закрыто в связи с реконструкцией улицы Новокольцовской. С 15 января 2022 года по 31 января 2023 года перекрыт проезд от улицы Куйбышева до Сибирского тракта. Движение закрыто в связи со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. C 12 февраля 2022 года 1 июня 2022 года четная сторона улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической. Движение закрыто в связи с проведением реконструкции улично-дорожной сети и строительством трамвайной ветки в Академический. С 14 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года перекрыта улица Февральской Революции, от улицы Антона Валека до здания № 5а на Октябрьской площади. Движение закрыто в связи со строительством многофункционального научно-производственного центра. С 4 апреля 2022 года по 31 декабря 2023 года перекрыта улица Ударников на участке от Красноуфимской до Начдива Васильева. Движение закрыто в связи с началом строительства школы № 41. С 8 апреля 2022 года по 1 октября 2022 года действует одностороннее движение транспорта по улице Кузнецова от улицы Калинина до улицы Уральских рабочих. Движение закрыто в связи со строительством многоэтажного жилого дома. С 11 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года перекрыта улица Авиационная, на участке от улицы Сурикова до улицы Уктусской. Движение закрыто в связи с проведением работ по строительству сетей бытовой канализации, водопровода и теплотрассы. С 18 мая 2022 года по 1 июня 2022 года будет перекрыт переулок Алма-Атинский от улицы Саввы Белых до улицы Онежской. Движение закрыто в связи с выполнением работ по восстановлению благоустройства?. С 6 июня 2022 года по 30 сентября 2022 года будет перекрыта улица Айвазовского, на участке от улицы Циолковского до улицы Авиационной. Движение закрыто в связи с проведением строительно-монтажных работ. С 10 июня 2022 года по 30 сентября 2022 года будет перекрыта улица Антона Валека, на участке от улицы Февральской Революции до улицы Володарского. Движение будет закрыто в связи с реконструкцией тепловых сетей и строительством участка тепломагистрали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В екатеринбургском и нижнетагильском агломератах за 2022 год приведут 78 процентов дорог до нормативного состояния. По проекту «Региональная и местная дорога» планируется довести 88 дорожных отрезков до нормативного состояния. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. «Работы еще много, но и то, что программа сейчас уже по поручению зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина сформирована на пять лет. Сейчас формируются программы оказания содействия субъектам, муниципалитетам, дает нам надежды, что в этом году и следующем интенсивность работ на дорожном фронте усилится», — рассказал Старков на пресс-конференции, опубликованной на youtube-канале «Интерфакс». URA.RU составило интерактивную карту дорожных работ на 2022 год. Ранее мы сообщали о закрытии улицы Победы на Уралмаше от перекрестка с Ломоносова до пересечения с Индустрии. Также ремонт ведется на Кольцовском тракте. С 1 января 2022 года по 1 января 2025 года перекрыт перекресток улиц Московской и Радищева. Движение по улице Радищева (со стороны улицы Гурзуфской) в утренний час пик будет организованно по трем полосам. С 3 января 2022 года по 30 апреля 2023 года перекрыта улица Новокольцовская, от Сибирского тракта до Александровского бульвара. Движение закрыто в связи с реконструкцией улицы Новокольцовской. С 15 января 2022 года по 31 января 2023 года перекрыт проезд от улицы Куйбышева до Сибирского тракта. Движение закрыто в связи со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. C 12 февраля 2022 года 1 июня 2022 года четная сторона улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической. Движение закрыто в связи с проведением реконструкции улично-дорожной сети и строительством трамвайной ветки в Академический. С 14 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года перекрыта улица Февральской Революции, от улицы Антона Валека до здания № 5а на Октябрьской площади. Движение закрыто в связи со строительством многофункционального научно-производственного центра. С 4 апреля 2022 года по 31 декабря 2023 года перекрыта улица Ударников на участке от Красноуфимской до Начдива Васильева. Движение закрыто в связи с началом строительства школы № 41. С 8 апреля 2022 года по 1 октября 2022 года действует одностороннее движение транспорта по улице Кузнецова от улицы Калинина до улицы Уральских рабочих. Движение закрыто в связи со строительством многоэтажного жилого дома. С 11 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года перекрыта улица Авиационная, на участке от улицы Сурикова до улицы Уктусской. Движение закрыто в связи с проведением работ по строительству сетей бытовой канализации, водопровода и теплотрассы. С 18 мая 2022 года по 1 июня 2022 года будет перекрыт переулок Алма-Атинский от улицы Саввы Белых до улицы Онежской. Движение закрыто в связи с выполнением работ по восстановлению благоустройства?. С 6 июня 2022 года по 30 сентября 2022 года будет перекрыта улица Айвазовского, на участке от улицы Циолковского до улицы Авиационной. Движение закрыто в связи с проведением строительно-монтажных работ. С 10 июня 2022 года по 30 сентября 2022 года будет перекрыта улица Антона Валека, на участке от улицы Февральской Революции до улицы Володарского. Движение будет закрыто в связи с реконструкцией тепловых сетей и строительством участка тепломагистрали.