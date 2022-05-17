Кремль: Путин воспользуется приглашением в Турцию

17 мая 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Президенты двух стран могут встретиться в обозримом будущем Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин воспользуется приглашением и посетит Турцию, однако в ближайшее время у него таких планов нет. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У Путина действительно есть действующее приглашение [в Турцию]. Он сказал, что воспользуется им. Сроки будут согласованы. Но на ближайшее время нет таких договоренностей», — заявил Песков журналистам. Ранее в СМИ появилась информация, что Путин в ближайшее время посетит Турцию с официальным визитом. Офийиального подтверждения этих сведений не было.

Президент РФ Владимир Путин воспользуется приглашением и посетит Турцию, однако в ближайшее время у него таких планов нет. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У Путина действительно есть действующее приглашение [в Турцию]. Он сказал, что воспользуется им. Сроки будут согласованы. Но на ближайшее время нет таких договоренностей», — заявил Песков журналистам. Ранее в СМИ появилась информация, что Путин в ближайшее время посетит Турцию с официальным визитом. Офийиального подтверждения этих сведений не было.