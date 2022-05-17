Кремль: Путин воспользуется приглашением в Турцию

Президенты двух стран могут встретиться в обозримом будущем
Президент РФ Владимир Путин воспользуется приглашением и посетит Турцию, однако в ближайшее время у него таких планов нет. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У Путина действительно есть действующее приглашение [в Турцию]. Он сказал, что воспользуется им. Сроки будут согласованы. Но на ближайшее время нет таких договоренностей», — заявил Песков журналистам.
Ранее в СМИ появилась информация, что Путин в ближайшее время посетит Турцию с официальным визитом. Офийиального подтверждения этих сведений не было.
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