Экс-полковник МВД Захарченко получил 16 лет лет колонии за взятки

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Дмитрия Захарченко приговорили к 16 годам тюрьмы Фото:
новость из сюжета
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей

Московский суд огласил приговор экс-руководителю управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко. Его признали виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей и приговорили к 16 годам годам колонии.

«Суд признал экс-полковника МВД Захарченко виновным в получении взяток в течение почти 10 лет», — говорится в приговоре суда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Захарченко задержали в 2016 году. При обысках в его квартире нашли 8,5 млрд рублей. Сначала его признали виновным по делу о взятках и приговорили к 13 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 117,99 млн рублей. Однако в 2019 году суд его оправдал по одному из эпизодов — получению взятки на сумму 800 тысяч долларов США. Кроме того, в 2020 году бывший полковник МВД пытался добиться пересмотра решения о конфискации имущества на 9 млрд рублей.

На скамье подсудимых находились также бывшие адвокаты Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов, отмечает телеканал 360. Им вменяли получение взятки и посредничество в ее передаче, дополняет «Федеральное агентство новостей».

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Московский суд огласил приговор экс-руководителю управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко. Его признали виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей и приговорили к 16 годам годам колонии. «Суд признал экс-полковника МВД Захарченко виновным в получении взяток в течение почти 10 лет», — говорится в приговоре суда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Захарченко задержали в 2016 году. При обысках в его квартире нашли 8,5 млрд рублей. Сначала его признали виновным по делу о взятках и приговорили к 13 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 117,99 млн рублей. Однако в 2019 году суд его оправдал по одному из эпизодов — получению взятки на сумму 800 тысяч долларов США. Кроме того, в 2020 году бывший полковник МВД пытался добиться пересмотра решения о конфискации имущества на 9 млрд рублей. На скамье подсудимых находились также бывшие адвокаты Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов, отмечает телеканал 360. Им вменяли получение взятки и посредничество в ее передаче, дополняет «Федеральное агентство новостей».
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