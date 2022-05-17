Минфин РФ отчитался о дефиците бюджета в апреле

17 мая 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Дефицит федерального бюджета за 4 месяца составил 764 198,3 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Министерство финансов РФ отчиталось о дефиците бюджета страны за первые четыре месяца 2022 года — с января по апрель. При этом доходы от налогов россиян составили чуть более 40% от запланированных за год средств. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. «Дефицит федерального бюджета составил 764 198,3 млн рублей и 277 001,2 млн рублей. Доходы Федеральной налоговой службы — в сумме 6 963 523,3 млн рублей, или 41,5% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2022 год. Федеральной таможенной службы — в сумме 2 566 687,9 млн рублей, или 41,2% к прогнозным показателям», — отмечается в релизе. Сообщается также, что другие федеральные органы получили 504 014,9 млн рублей. Это составляет четверть — 25,1% от прогнозных показателей. Всего объем поступивших доходов за 4 месяца составил 10 034 226,1 млн рублей — 40,1% к запланированному. Исполнение расходов — 8 993 026,6 млн рублей (38%).

Министерство финансов РФ отчиталось о дефиците бюджета страны за первые четыре месяца 2022 года — с января по апрель. При этом доходы от налогов россиян составили чуть более 40% от запланированных за год средств. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. «Дефицит федерального бюджета составил 764 198,3 млн рублей и 277 001,2 млн рублей. Доходы Федеральной налоговой службы — в сумме 6 963 523,3 млн рублей, или 41,5% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2022 год. Федеральной таможенной службы — в сумме 2 566 687,9 млн рублей, или 41,2% к прогнозным показателям», — отмечается в релизе. Сообщается также, что другие федеральные органы получили 504 014,9 млн рублей. Это составляет четверть — 25,1% от прогнозных показателей. Всего объем поступивших доходов за 4 месяца составил 10 034 226,1 млн рублей — 40,1% к запланированному. Исполнение расходов — 8 993 026,6 млн рублей (38%).