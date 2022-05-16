16 мая 2022

В Пермском крае объявлен срочный сбор на поиски 11-летней девочки

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Тренировка собак нюхачей. Пермь, служебные собаки, поиск пропавших
Поисковый отряд объявил о сборе добровольцев на поиски ребенка Фото:

В городе Лысьва Пермского края пропала 11-летняя девочка. Поисковики объявили срочный сбор. Последний раз ребенка видели 16 мая, сообщается на странице организации «Регион59-поиск пропавших людей, Пермь и Пермский край» в соцсетях.

«Внимание! Срочный сбор на поиск Баранцевой Виктории Александровны,11 лет, г. Лысьва. 16 мая ушла из дома на ул. Металлистов, г. Лысьва. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков.

Ранее в Перми пропал 12-летний мальчик. Поиски ребенка велись несколько суток. Сообщалось, что мальчик был найден живым и невредимым.

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В городе Лысьва Пермского края пропала 11-летняя девочка. Поисковики объявили срочный сбор. Последний раз ребенка видели 16 мая, сообщается на странице организации «Регион59-поиск пропавших людей, Пермь и Пермский край» в соцсетях. «Внимание! Срочный сбор на поиск Баранцевой Виктории Александровны,11 лет, г. Лысьва. 16 мая ушла из дома на ул. Металлистов, г. Лысьва. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков. Ранее в Перми пропал 12-летний мальчик. Поиски ребенка велись несколько суток. Сообщалось, что мальчик был найден живым и невредимым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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