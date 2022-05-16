В Пермском крае объявлен срочный сбор на поиски 11-летней девочки

17 мая 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Поисковый отряд объявил о сборе добровольцев на поиски ребенка Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Лысьва Пермского края пропала 11-летняя девочка. Поисковики объявили срочный сбор. Последний раз ребенка видели 16 мая, сообщается на странице организации «Регион59-поиск пропавших людей, Пермь и Пермский край» в соцсетях. «Внимание! Срочный сбор на поиск Баранцевой Виктории Александровны,11 лет, г. Лысьва. 16 мая ушла из дома на ул. Металлистов, г. Лысьва. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков. Ранее в Перми пропал 12-летний мальчик. Поиски ребенка велись несколько суток. Сообщалось, что мальчик был найден живым и невредимым.

В городе Лысьва Пермского края пропала 11-летняя девочка. Поисковики объявили срочный сбор. Последний раз ребенка видели 16 мая, сообщается на странице организации «Регион59-поиск пропавших людей, Пермь и Пермский край» в соцсетях. «Внимание! Срочный сбор на поиск Баранцевой Виктории Александровны,11 лет, г. Лысьва. 16 мая ушла из дома на ул. Металлистов, г. Лысьва. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков. Ранее в Перми пропал 12-летний мальчик. Поиски ребенка велись несколько суток. Сообщалось, что мальчик был найден живым и невредимым.