В Пермском крае объявлен срочный сбор на поиски 11-летней девочки

Поисковый отряд объявил о сборе добровольцев на поиски ребенка
В городе Лысьва Пермского края пропала 11-летняя девочка. Поисковики объявили срочный сбор. Последний раз ребенка видели 16 мая, сообщается на странице организации «Регион59-поиск пропавших людей, Пермь и Пермский край» в соцсетях.
«Внимание! Срочный сбор на поиск Баранцевой Виктории Александровны,11 лет, г. Лысьва. 16 мая ушла из дома на ул. Металлистов, г. Лысьва. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков.
Ранее в Перми пропал 12-летний мальчик. Поиски ребенка велись несколько суток. Сообщалось, что мальчик был найден живым и невредимым.
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