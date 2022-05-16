Артем Смирнов погиб от большой потери крови Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Златоуста Артем Смирнов погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Как сообщили в организации ветеранов Челябинской области «Ветераны Урала», Артем умер на руках у брата-близнеца.

«Седьмая боевая машина была подбита, Артем вместе с командиром БМП был тяжело ранен. Умер от огромной потери крови на руках брата-близнеца Антона, вытащившего обоих из пылающей машины», — сообщили в организации ветеранов.

В организации добавили, что прощание с военнослужащим проходило в Храме Серафима Саровского. На церемонии прощания присутствовали представители администрации Златоуста, командир полка, в котором Артем с братом проходил службу, а также директор техникума, в котором обучался Артем. Также проводить солдата в последний путь пришли педагоги техникума и школы №35, ветераны боевых действий Златоуста.

Похороны военнослужащего состоялись на Орловском кладбище. Артема Смирнова похоронили со всеми воинскими почестями.

Спецоперация РФ на Украине, начавшаяся 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина, призвана, по его словам, помочь жителям Донбасса. Как сообщают в Минобороны РФ, российские солдаты выводят мирных жителей из опасных зон, ежедневно организовывают гуманитарные коридоры.