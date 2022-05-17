Обвиненного в педофилии свердловского тренера будут судить заново

17 мая 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Тренер Ражев находится под домашним арестом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский областной суд вернул дело Николая Ражева для устранения препятствий рассмотрения прокурору Чкаловского района Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. «Дело тренера [Николая] Ражева вернули прокурору Чкаловского района Екатеринбурга для устранения препятствий его рассмотрения судом», — говорится в сообщении. Уточняется, что ранее потерпевшая сторона подавала соответствующую аппеляцию. Тренер по настольному теннису Николай Ражев обвиняется в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. 11-летняя школьница пришла на занятие вместе с одноклассниками и была изгнана Николаем Ражевым с тренировки за нарушение дисциплины. После этого девочка пожаловалась родителям на домогательства, а те обратились в полицию. Тренера первоначально поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Весной 2021 года адвокат Сергей Колосовский обратился к президенту РФ Владимиру Путину и руководителю СК РФ Александу Бастрыкину с просьбой прекратить уголовное преследование тренера Ражева.

Свердловский областной суд вернул дело Николая Ражева для устранения препятствий рассмотрения прокурору Чкаловского района Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. «Дело тренера [Николая] Ражева вернули прокурору Чкаловского района Екатеринбурга для устранения препятствий его рассмотрения судом», — говорится в сообщении. Уточняется, что ранее потерпевшая сторона подавала соответствующую аппеляцию. Тренер по настольному теннису Николай Ражев обвиняется в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. 11-летняя школьница пришла на занятие вместе с одноклассниками и была изгнана Николаем Ражевым с тренировки за нарушение дисциплины. После этого девочка пожаловалась родителям на домогательства, а те обратились в полицию. Тренера первоначально поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Весной 2021 года адвокат Сергей Колосовский обратился к президенту РФ Владимиру Путину и руководителю СК РФ Александу Бастрыкину с просьбой прекратить уголовное преследование тренера Ражева.