16 мая 2022

В микрорайоне под Челябинском начали строить школу и детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Академический. Екатеринбург, класс, школа, школьная мебель
Новую школу строят на Белом хуторе Фото:

В загородном микрорайоне «Белый хутор» под Челябинском начали строить школу и детский сад. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ).

«На площадке школы проведены земляные работы — вырыт котлован, ведется подготовка к забивке свай. Участок садика готовят к началу строительства, все проекты прошли повторное согласование с госэкспертизой», — говорится в сообщении пресс-службы ЮУ КЖСИ.

Строительство должно идти за счет инфраструктурных облигаций в размере 1,8 млрд рублей. Южный Урал стал первым регионом в России, получившим положительное заключение Минстроя РФ на эту тему. Работы начались еще до получения первого транша.

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В загородном микрорайоне «Белый хутор» под Челябинском начали строить школу и детский сад. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ). «На площадке школы проведены земляные работы — вырыт котлован, ведется подготовка к забивке свай. Участок садика готовят к началу строительства, все проекты прошли повторное согласование с госэкспертизой», — говорится в сообщении пресс-службы ЮУ КЖСИ. Строительство должно идти за счет инфраструктурных облигаций в размере 1,8 млрд рублей. Южный Урал стал первым регионом в России, получившим положительное заключение Минстроя РФ на эту тему. Работы начались еще до получения первого транша.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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