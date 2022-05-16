В микрорайоне под Челябинском начали строить школу и детский сад

Новую школу строят на Белом хуторе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В загородном микрорайоне «Белый хутор» под Челябинском начали строить школу и детский сад. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ).

«На площадке школы проведены земляные работы — вырыт котлован, ведется подготовка к забивке свай. Участок садика готовят к началу строительства, все проекты прошли повторное согласование с госэкспертизой», — говорится в сообщении пресс-службы ЮУ КЖСИ.

Строительство должно идти за счет инфраструктурных облигаций в размере 1,8 млрд рублей. Южный Урал стал первым регионом в России, получившим положительное заключение Минстроя РФ на эту тему. Работы начались еще до получения первого транша.