В Тюмени пропала женщина, нуждающаяся в помощи медиков. Фото

17 мая 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Тюменка пропала два дня назад (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нуждающаяся в медицинской помощи 57-летняя Галина Власова ушла из дома в Тюмени 15 мая, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова — Тюмень». «Галина Власова 1965 года рождения 15 мая ушла из дома в Тюмени и по настоящее время ее местонахождение не установлено. Женщина нуждается в медицинской помощи», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая сова — Тюмень». Разыскиваемая была одета в синий плащ, при себе имела коричневую сумку. Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160-165 сантиметров, черные волосы с проседью. Граждан, обладающих информацией о пропавшей, просят связаться с полицией или волонтерами. Номера телефонов — 112, 29-11, 8-932-32-39-911.

Нуждающаяся в медицинской помощи 57-летняя Галина Власова ушла из дома в Тюмени 15 мая, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова — Тюмень». «Галина Власова 1965 года рождения 15 мая ушла из дома в Тюмени и по настоящее время ее местонахождение не установлено. Женщина нуждается в медицинской помощи», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая сова — Тюмень». Разыскиваемая была одета в синий плащ, при себе имела коричневую сумку. Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160-165 сантиметров, черные волосы с проседью. Граждан, обладающих информацией о пропавшей, просят связаться с полицией или волонтерами. Номера телефонов — 112, 29-11, 8-932-32-39-911.