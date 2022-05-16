16 мая 2022

В Тюмени пропала женщина, нуждающаяся в помощи медиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка пропала два дня назад (архивное фото) Фото:

Нуждающаяся в медицинской помощи 57-летняя Галина Власова ушла из дома в Тюмени 15 мая, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова — Тюмень».

«Галина Власова 1965 года рождения 15 мая ушла из дома в Тюмени и по настоящее время ее местонахождение не установлено. Женщина нуждается в медицинской помощи», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая сова — Тюмень».

Разыскиваемая была одета в синий плащ, при себе имела коричневую сумку. Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160-165 сантиметров, черные волосы с проседью.

Граждан, обладающих информацией о пропавшей, просят связаться с полицией или волонтерами. Номера телефонов — 112, 29-11, 8-932-32-39-911.

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Нуждающаяся в медицинской помощи 57-летняя Галина Власова ушла из дома в Тюмени 15 мая, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова — Тюмень». «Галина Власова 1965 года рождения 15 мая ушла из дома в Тюмени и по настоящее время ее местонахождение не установлено. Женщина нуждается в медицинской помощи», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая сова — Тюмень». Разыскиваемая была одета в синий плащ, при себе имела коричневую сумку. Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160-165 сантиметров, черные волосы с проседью. Граждан, обладающих информацией о пропавшей, просят связаться с полицией или волонтерами. Номера телефонов — 112, 29-11, 8-932-32-39-911.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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