В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Спасатели просят свердловчан парковать свои автомобили вдали от рекламных щитов и деревьев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловское ГУ МЧС РФ объявило штормовое предупреждение в регионе. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства.

«По информации синоптиков, 18 мая местами в Свердловской области ожидается сохранение неблагоприятных погодных условий: порывы ветра до 17 м/с и грозы», — говорится в сообщении. Уточняется, что из-за непогоды возможны обрывы линий связи и электропередач, а также падение слабоукрепленных конструкций и деревьев.

Спасатели просят свердловчан не отправляться в походы, отложить поездки и закрыть все окна и форточки. Во время грозы не стоит пользоваться телефонами и другой техникой, а машины необходимо парковать вдали от рекламных щитов и деревьев. Также ведомство рекомендует не разводить костры на приусадебных участках и в лесной зоне.

Ранее МЧС предупреждало о сильных порывах ветра 17 мая. По данным ведомства, ветер в регионе достигнет 18 метров в секунду.