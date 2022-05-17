В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

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Спасатели просят свердловчан парковать свои автомобили вдали от рекламных щитов и деревьев Фото:

Свердловское ГУ МЧС РФ объявило штормовое предупреждение в регионе. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства.

«По информации синоптиков, 18 мая местами в Свердловской области ожидается сохранение неблагоприятных погодных условий: порывы ветра до 17 м/с и грозы», — говорится в сообщении. Уточняется, что из-за непогоды возможны обрывы линий связи и электропередач, а также падение слабоукрепленных конструкций и деревьев.

Спасатели просят свердловчан не отправляться в походы, отложить поездки и закрыть все окна и форточки. Во время грозы не стоит пользоваться телефонами и другой техникой, а машины необходимо парковать вдали от рекламных щитов и деревьев. Также ведомство рекомендует не разводить костры на приусадебных участках и в лесной зоне.

Ранее МЧС предупреждало о сильных порывах ветра 17 мая. По данным ведомства, ветер в регионе достигнет 18 метров в секунду.

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Свердловское ГУ МЧС РФ объявило штормовое предупреждение в регионе. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства. «По информации синоптиков, 18 мая местами в Свердловской области ожидается сохранение неблагоприятных погодных условий: порывы ветра до 17 м/с и грозы», — говорится в сообщении. Уточняется, что из-за непогоды возможны обрывы линий связи и электропередач, а также падение слабоукрепленных конструкций и деревьев. Спасатели просят свердловчан не отправляться в походы, отложить поездки и закрыть все окна и форточки. Во время грозы не стоит пользоваться телефонами и другой техникой, а машины необходимо парковать вдали от рекламных щитов и деревьев. Также ведомство рекомендует не разводить костры на приусадебных участках и в лесной зоне. Ранее МЧС предупреждало о сильных порывах ветра 17 мая. По данным ведомства, ветер в регионе достигнет 18 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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