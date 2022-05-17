Свердловские власти раскрыли, как будут работать детские лагеря

Юрий Биктуганов отметил, что штат сотрудников в детских лагерях полностью укомплектован Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Летом 2022 года в Свердловской области откроется 1271 лагерь. В большинстве из них первая смена стартует с 1 июня. Оздоровительная кампания в этом году охватит около 450 тысяч детей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Летняя оздоровительная кампания в Свердловской области впервые за последние два года вернется к „доковидным“ нормам. Оздоровительная кампания в этом году пройдет масштабнее, чем годом ранее. Планируется охватить около 450 тысяч детей. Всего в регионе детей примут в 1271 лагерь», — отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов

По его словам, штат сотрудников в детских лагерях полностью укомплектован. «В летний период к работе в детских оздоровительных лагерях будут привлечены не менее 18 000 педагогических работников. В загородных оздоровительных лагерях будут работать более 40 студенческих педагогических отрядов», — говорит Биктуганов.

Ранее URA.RU писало, что в России стартует программа «детского» туристического кэшбека, на которую правительство РФ выделило 5 млрд рублей. Идея «детского» туристического кэшбека была предложена «Единой Россией». Согласно условиям программы, родители смогут вернуть 50% от стоимости путевки в детские лагеря по всей стране (не более 20 тысяч рублей). Президент РФ Владимир Путин на своем ежегодном послании Федеральному Собранию 21 апреля поддержал идею.