Иммунолог Крючков заявил о скрытой COVID-угрозе в России

Один из самых опасных штаммов COVID-19 «Дельта» сейчас дозревает в популяции животных, процесс никак не контролируется и может дать новую вспышку заболеваемости. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«В популяции животных сейчас дозревает „Дельта“. И это никак не контролируется, хотя очаги могут быть массовыми, и может произойти ответвление от линии. Но в любом случае мы отдаемся на откуп природе. У нас нет противоэпидемиологических мер, снижаются темпы вакцинации, падает коллективный иммунитет. Сейчас он официально составляет 33-34% и нет факторов, способствующих его увеличению. То есть к осени мы подойдем малозащищенными», — объяснил Николай Крючков.
По словам иммунолога, снижение противоэпидемиологических мер может в итоге привести к росту смертности от COVID-19. «Нас может спасти только отсутствие новой мощной линии, подлинии COVID. Если нового штамма не будет, мы заметим рост заболеваемости, но не катастрофический, как в предыдущие волны. И тут будет опасна не сама заразность, хотя она итак очень высокая, в районе 13 по базовому репродуктивному числу, а более высокая патогенность (способность вызывать заболевания, — прим. URA.RU), даже на 30-50%. Если это произойдет, смертность подскочит моментально», — высказал опасение Крючков.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский предупредил, что резкий подъем заболеваемости COVID в КНДР и Китае грозит появлением новых мутаций коронавируса. Так в Индии в свое время появился штамм «Дельта».
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Один из самых опасных штаммов COVID-19 «Дельта» сейчас дозревает в популяции животных, процесс никак не контролируется и может дать новую вспышку заболеваемости. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «В популяции животных сейчас дозревает „Дельта“. И это никак не контролируется, хотя очаги могут быть массовыми, и может произойти ответвление от линии. Но в любом случае мы отдаемся на откуп природе. У нас нет противоэпидемиологических мер, снижаются темпы вакцинации, падает коллективный иммунитет. Сейчас он официально составляет 33-34% и нет факторов, способствующих его увеличению. То есть к осени мы подойдем малозащищенными», — объяснил Николай Крючков. По словам иммунолога, снижение противоэпидемиологических мер может в итоге привести к росту смертности от COVID-19. «Нас может спасти только отсутствие новой мощной линии, подлинии COVID. Если нового штамма не будет, мы заметим рост заболеваемости, но не катастрофический, как в предыдущие волны. И тут будет опасна не сама заразность, хотя она итак очень высокая, в районе 13 по базовому репродуктивному числу, а более высокая патогенность (способность вызывать заболевания, — прим. URA.RU), даже на 30-50%. Если это произойдет, смертность подскочит моментально», — высказал опасение Крючков. Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский предупредил, что резкий подъем заболеваемости COVID в КНДР и Китае грозит появлением новых мутаций коронавируса. Так в Индии в свое время появился штамм «Дельта».