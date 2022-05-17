Иммунолог Крючков заявил о скрытой COVID-угрозе в России

18 мая 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Штамм «Дельта» ушел в популяцию животных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Один из самых опасных штаммов COVID-19 «Дельта» сейчас дозревает в популяции животных, процесс никак не контролируется и может дать новую вспышку заболеваемости. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «В популяции животных сейчас дозревает „Дельта“. И это никак не контролируется, хотя очаги могут быть массовыми, и может произойти ответвление от линии. Но в любом случае мы отдаемся на откуп природе. У нас нет противоэпидемиологических мер, снижаются темпы вакцинации, падает коллективный иммунитет. Сейчас он официально составляет 33-34% и нет факторов, способствующих его увеличению. То есть к осени мы подойдем малозащищенными», — объяснил Николай Крючков. По словам иммунолога, снижение противоэпидемиологических мер может в итоге привести к росту смертности от COVID-19. «Нас может спасти только отсутствие новой мощной линии, подлинии COVID. Если нового штамма не будет, мы заметим рост заболеваемости, но не катастрофический, как в предыдущие волны. И тут будет опасна не сама заразность, хотя она итак очень высокая, в районе 13 по базовому репродуктивному числу, а более высокая патогенность (способность вызывать заболевания, — прим. URA.RU), даже на 30-50%. Если это произойдет, смертность подскочит моментально», — высказал опасение Крючков. Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский предупредил, что резкий подъем заболеваемости COVID в КНДР и Китае грозит появлением новых мутаций коронавируса. Так в Индии в свое время появился штамм «Дельта». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из самых опасных штаммов COVID-19 «Дельта» сейчас дозревает в популяции животных, процесс никак не контролируется и может дать новую вспышку заболеваемости. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «В популяции животных сейчас дозревает „Дельта“. И это никак не контролируется, хотя очаги могут быть массовыми, и может произойти ответвление от линии. Но в любом случае мы отдаемся на откуп природе. У нас нет противоэпидемиологических мер, снижаются темпы вакцинации, падает коллективный иммунитет. Сейчас он официально составляет 33-34% и нет факторов, способствующих его увеличению. То есть к осени мы подойдем малозащищенными», — объяснил Николай Крючков. По словам иммунолога, снижение противоэпидемиологических мер может в итоге привести к росту смертности от COVID-19. «Нас может спасти только отсутствие новой мощной линии, подлинии COVID. Если нового штамма не будет, мы заметим рост заболеваемости, но не катастрофический, как в предыдущие волны. И тут будет опасна не сама заразность, хотя она итак очень высокая, в районе 13 по базовому репродуктивному числу, а более высокая патогенность (способность вызывать заболевания, — прим. URA.RU), даже на 30-50%. Если это произойдет, смертность подскочит моментально», — высказал опасение Крючков. Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский предупредил, что резкий подъем заболеваемости COVID в КНДР и Китае грозит появлением новых мутаций коронавируса. Так в Индии в свое время появился штамм «Дельта».