Вирусолог: коронавирус в КНДР грозит появлением новых штаммов

16 мая 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

По данным южнокорейского информационного агентства, в КНДР выявлено 296 тысяч случаев COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Резкий подъем заболеваемости COVID в КНДР и Китае грозит миру появлением новых штаммов коронавируса. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Новая популяция, новые дрова для этого пожара, это возможность появления новых штаммов. Так возник штамм Дельта в Индии, где очень много людей болело COVID-19. Новые штаммы появляются и с малой вероятностью, но при большом числе больных эта вероятность повышается. В КНДР также могут возникнуть новые штаммы. Кроме того, такое распространение инфекции, это постоянное поддержание состояния пандемии. Есть очаги, значит вирус может распространиться дальше. Я думаю, что в случае с КНДР это менее вероятно из-за закрытости страны, но с Китаем весьма возможно», — сказал Алексей Аграновский. При этом вирусолог не исключил, что в Северной Корее может распространиться некая другая инфекция. «Может ли это быть новое заболевание? Исключить не могу, но ничего по этому поводу сказать нельзя, как вообще чего-либо сказать про КНДР. Сведений нет и их не будет. Будет все скрываться, статистика будет прятаться», — добавил собеседник агентства. Если в КНДР все же распространяется COVID-19, то облегчить ситуацию поможет вакцинация, уверен Алексей Аграновский. «Единственный выход для них, это начать вакцинную кампанию. Если они догадаются до этого, то, может быть, обойдутся небольшими потерями. Карантин тут не выручит. Инфекция в стране есть. Самое верное — это рассчитывать на вакцину. Вряд ли КНДР получит Pfizer или Moderna. Не стоит рассматривать какие-то слабенькие вакцины, как китайский Sinovac. Если им „Спутник“ дадут, было бы здорово», — подчеркнул профессор. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что вспышка коронавируса, с которой столкнулась Северная Корея, является крупнейшим потрясением в истории страны. Южнокорейское агентство Yonhap, со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, сообщает, что в стране выявлено 296 тысяч случаев COVID-19, 15 человек погибло. Сеул также намерен провести переговоры с Пхеньяном с целью предоставления помощи в борьбе с инфекцией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Резкий подъем заболеваемости COVID в КНДР и Китае грозит миру появлением новых штаммов коронавируса. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Новая популяция, новые дрова для этого пожара, это возможность появления новых штаммов. Так возник штамм Дельта в Индии, где очень много людей болело COVID-19. Новые штаммы появляются и с малой вероятностью, но при большом числе больных эта вероятность повышается. В КНДР также могут возникнуть новые штаммы. Кроме того, такое распространение инфекции, это постоянное поддержание состояния пандемии. Есть очаги, значит вирус может распространиться дальше. Я думаю, что в случае с КНДР это менее вероятно из-за закрытости страны, но с Китаем весьма возможно», — сказал Алексей Аграновский. При этом вирусолог не исключил, что в Северной Корее может распространиться некая другая инфекция. «Может ли это быть новое заболевание? Исключить не могу, но ничего по этому поводу сказать нельзя, как вообще чего-либо сказать про КНДР. Сведений нет и их не будет. Будет все скрываться, статистика будет прятаться», — добавил собеседник агентства. Если в КНДР все же распространяется COVID-19, то облегчить ситуацию поможет вакцинация, уверен Алексей Аграновский. «Единственный выход для них, это начать вакцинную кампанию. Если они догадаются до этого, то, может быть, обойдутся небольшими потерями. Карантин тут не выручит. Инфекция в стране есть. Самое верное — это рассчитывать на вакцину. Вряд ли КНДР получит Pfizer или Moderna. Не стоит рассматривать какие-то слабенькие вакцины, как китайский Sinovac. Если им „Спутник“ дадут, было бы здорово», — подчеркнул профессор. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что вспышка коронавируса, с которой столкнулась Северная Корея, является крупнейшим потрясением в истории страны. Южнокорейское агентство Yonhap, со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, сообщает, что в стране выявлено 296 тысяч случаев COVID-19, 15 человек погибло. Сеул также намерен провести переговоры с Пхеньяном с целью предоставления помощи в борьбе с инфекцией.