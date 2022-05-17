В Кремле раскрыли опасность вывоза зерна из Украины

17 мая 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Сухогрузы с зерном заблокированы в украинских портах из-за дрейфующих мин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за заминированных украинских портов вывоз зерна может быть опасен. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав предложение о смягчении ограничений на проход судов с зерном из Украины. «Украинские порты сильно заминированы, и акватория чрезвычайно опасна для судоходства. Это очень сложная операция [по разминированию], но пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания весьма высокая», — сказал представитель Кремля во время конференц-колла. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Украинская сторона попыталась заблокировать подходы российских солдат к морским портам — для этого последние были заминированы. Однако мины оказались в открытом море, поэтому российская сторона приняла решение заблокировать порты, где находятся запасы зерна для экспорта за рубеж. Экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в разговоре с URA.RU заявил, что страны Африки и Ближнего Востока ждет продовольственный кризис в связи с проблемами поставок зерна. По словам спикера, Россия и Украина поставляют на мировой рынок до 30% зерновых и масличных культур.

Из-за заминированных украинских портов вывоз зерна может быть опасен. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав предложение о смягчении ограничений на проход судов с зерном из Украины. «Украинские порты сильно заминированы, и акватория чрезвычайно опасна для судоходства. Это очень сложная операция [по разминированию], но пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания весьма высокая», — сказал представитель Кремля во время конференц-колла. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Украинская сторона попыталась заблокировать подходы российских солдат к морским портам — для этого последние были заминированы. Однако мины оказались в открытом море, поэтому российская сторона приняла решение заблокировать порты, где находятся запасы зерна для экспорта за рубеж. Экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в разговоре с URA.RU заявил, что страны Африки и Ближнего Востока ждет продовольственный кризис в связи с проблемами поставок зерна. По словам спикера, Россия и Украина поставляют на мировой рынок до 30% зерновых и масличных культур.