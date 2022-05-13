В странах Африки может резко вырасти стоимость хлеба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Африки и Ближнего Востока ждет продовольственный кризис в связи с проблемами поставок зерна, вызванных блокировкой портов из-за дрейфующих мин Украины в Черном море. В Европе же цены на продукты вновь вырастут. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.

«Блокировка Черноморских портов, то есть логистические проблемы с вывозом российского и украинского зерна, негативно сказываются на мировом рынке, на ценах в ЕС и менее богатых стран. В последних возможен продовольственный кризис. Цены на хлеб, животноводческую продукцию будут расти, но они будут неудобоваримы для покупателей. Критически зависят от поставок зерна центрально-африканские страны, это Сомали, Судан, Мозамбик, северо-африканские, это Египет, ближневосточные, это Сирия. То есть небогатые страны, которые также используют различные системы продовольственной поддержки, где хлеб просто раздают бедным людям, чтобы они могли что-то поесть. У государства будут ограничены возможности в продовольственной помощи», — объяснил Леонид Холод.

По словам спикера, Россия и Украина поставляют на мировой рынок до 30% зерновых и масличных культур. «Регионы северного Причерноморья — одна из житниц мира, отсюда поставляется на мировой рынок более 30% зерновых и масличных культур, это много. И быстро заменить эти объемы сложно, это дестабилизирует рынок. Конечно, мало вероятно, что продукция России и Украины вообще не поступит на рынок, но произойдет это с увеличивающимися логистическими издержками, в меньших объемах и не в то время, когда все должно быть», — подчеркнул Холод.

Профессор добавил, что рост мировых цен из-за блокировки портов на Черном море продолжится. «В начале мая мировые цены достигли максимального значения, до 450 долларов за тонну зерна, но будет и выше. Причем, сейчас это происходит из-за текущих недопоставок. Когда появится зерно нового урожая, то есть массовое, и должен будет сформироваться рынок, цены могут еще подрасти», — добавил Холод.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал снять блокировку с черноморских портов, так как это препятствует поставке украинского зерна в Европу. По словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей.

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