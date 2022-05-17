Парламент Финляндии поставил точку в вопросе вступления в НАТО

Финляндия приняла решение присоединиться к НАТО
Парламент Финляндии проголосовал за подачу заявки на вступление страны в НАТО. За интеграцию с Североатлантическим альянсом проголосовали 188 депутатов.
«Депутаты решительно поддержали доклад Комитета по иностранным делам о том, что Финляндия должна обратиться в НАТО в целях укрепления своей безопасности. Парламент проголосовал за вступление Финляндии в НАТО 188 голосами против 8», — сообщает финское агентство Yle.
Воздержавшихся на голосовании не оказалось. Три депутата отсутствовали. Одним из условий подачи заявки стало дальнейшее невмешательство страны в любые вооруженные конфликты.
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