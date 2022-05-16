Источник: пермский вице-премьер оказался под ударом после обысков

Уголовное дело связано с «ковидной» закупкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело, в рамках которого 17 мая был проведен обыск в министерстве закупок Пермского края, скорее всего, связано с закупкой средств индивидуальной защиты для пермских больниц. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политтусовке региона. Неприятности из-за него могут возникнуть у вице-премьера Сергея Никифорова.

«Это давняя история, силовики давно ее копали. Она связана, скорее всего, с закупкой СИЗов по завышенным ценам. Попасть может Сергей Никифоров», — говорят собеседники. По их данным, якобы он имел отношение к формированию документации по закупке.

Получить комментарий у Сергея Никифорова не удалось. В пресс-службе правительства ситуацию пока не комментировали. URA.RU готово предоставить возможность вице-премьеру высказать свою точку зрения.

По данным telegram-канала «Камский Ерш», речь якобы идет мошенничестве по фактам медицинских закупкок (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Они были проведены «по кратно завышенной стоимости в период коронавируса».

Ранее URA.RU сообщало, что 17 мая в краевом министерстве закупок прошли обыски. В УФСБ и краевом управлении СК отказались от подробностей.