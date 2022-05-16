16 мая 2022

Силовики проводят обыск в пермском министерстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
В минзакупок оказывают содействие силовикам Фото:

В министерстве закупок Пермского края силовики проводят выемку документов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе правительства.

«В минзакупок края работники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия. Сотрудники министерства оказывают силовикам необходимое содействие», — отметили в пресс-службе и отказались от подробностей.

Обновлено в 15:16: По данным Telegram-канала «ПРОмед», речь идет об уголовном деле, связанном с проведением закупки в период коронавируса. Якобы на месте работают сотрудники УФСБ. В пресс-службе УФСБ по Пермскому краю URA.RU сообщили, что не имеют отношения к этому уголовному делу. В пресс-службе краевого управления СК РФ не смогли оперативно прокомментировать информацию. Источник URA.RU в политтусовке региона подтверждает информацию: обыски связаны с уголовным делом, связанным с закупкой для нужд медучреждений в период борьбы с COVID.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий.

В министерстве закупок Пермского края силовики проводят выемку документов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе правительства. «В минзакупок края работники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия. Сотрудники министерства оказывают силовикам необходимое содействие», — отметили в пресс-службе и отказались от подробностей. Обновлено в 15:16: По данным Telegram-канала «ПРОмед», речь идет об уголовном деле, связанном с проведением закупки в период коронавируса. Якобы на месте работают сотрудники УФСБ. В пресс-службе УФСБ по Пермскому краю URA.RU сообщили, что не имеют отношения к этому уголовному делу. В пресс-службе краевого управления СК РФ не смогли оперативно прокомментировать информацию. Источник URA.RU в политтусовке региона подтверждает информацию: обыски связаны с уголовным делом, связанным с закупкой для нужд медучреждений в период борьбы с COVID.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...