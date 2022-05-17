Пермякам рассказали про VIP-туризм в крае

В VIP-сплавах туристов могут тянуть за собой на катамаране с мотором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермским туристам предлагают попробовать сплавы категорий VIP и «комфорт». В таких турах пермякам не придется много трудится самим, всю трудную работу за них будут делать помощники гидов и инструкторов. Об этом URA.RU рассказали в местных турфирмах.

«Категория „комфорт“: туристы не участвуют в трудовой деятельности и приготовлении пищи. Все общественные задачи выполняют сотрудники и помощники инструкторов», — рассказали в компании «Золотой компас». В категорию комфорт также входят и другие удобства: катамараны и палатки собирают и разбирают инструктора с помощниками, туристам занимают хорошие стоянки, предоставляются услуги туристической бани, также имеется музыкальный центр.

В категорию VIP входят все удобства «комфорта» и добавляются другие: предоставление посуды, ее мойка, индивидуальное и более разнообразное питание, наличие катамарана с мотором, который подтягивает остальные. Цены на такую категорию отдыха гораздо выше стандартных. На некоторые трехдневные и четырехдневные сплавы цены на VIP-категорию могут начинаться от 12 тыс. и доходить до 20 тыс. рублей.

В турфирме «Солана» рассказали агентству, что они предоставляют услуги только класса «комфорт». Такие программы включают в себя: двухместное размещение в 3-4 местных палатках, услуги повара, организация туристической бани, катамараны с гермопалубой, наличие полного комплекта туристической мебели и т. д. Некоторые удобства можно не включать в тур, чтобы сэкономить.