16 мая 2022

Курганский шансонье рассказал о боязни слушать современную музыку. Видео

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Исполнитель шансона Жека рассказал, почему не слушает современную музыку Фото:

Шансонье из Кургана Евгений Григорьев (Жека), написавший песню «Рюмка водки на столе», рассказал о своем страхе слушать современную музыку. Об этом музыкант поделился в эфире нового выпуска шоу «Шашлычок под коньячок» на «Радио Шансон».

«Я боюсь слушать современную музыку, потому что меня подбешивает их музыкальное содержание и мелодия. А если я еще буду вслушиваться в тексты, то сам заражусь этой болезнью и начну писать такие же непонятные песни», — рассказал Жека на 24 минуте эфира. При этом исполнитель отметил, что ритмика в современном творчестве ему нравится.

Ранее URA.RU сообщало том, что Жека рассказал, где черпает он вдохновение для своих песен. Главным местом силы музыкант назвал родной Курган, потому что в нем его всегда хорошо принимает публика.

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Шансонье из Кургана Евгений Григорьев (Жека), написавший песню «Рюмка водки на столе», рассказал о своем страхе слушать современную музыку. Об этом музыкант поделился в эфире нового выпуска шоу «Шашлычок под коньячок» на «Радио Шансон». «Я боюсь слушать современную музыку, потому что меня подбешивает их музыкальное содержание и мелодия. А если я еще буду вслушиваться в тексты, то сам заражусь этой болезнью и начну писать такие же непонятные песни», — рассказал Жека на 24 минуте эфира. При этом исполнитель отметил, что ритмика в современном творчестве ему нравится. Ранее URA.RU сообщало том, что Жека рассказал, где черпает он вдохновение для своих песен. Главным местом силы музыкант назвал родной Курган, потому что в нем его всегда хорошо принимает публика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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