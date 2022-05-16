Курганский шансонье рассказал о боязни слушать современную музыку. Видео

17 мая 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Исполнитель шансона Жека рассказал, почему не слушает современную музыку Фото: Размик Закарян © URA.RU Шансонье из Кургана Евгений Григорьев (Жека), написавший песню «Рюмка водки на столе», рассказал о своем страхе слушать современную музыку. Об этом музыкант поделился в эфире нового выпуска шоу «Шашлычок под коньячок» на «Радио Шансон». «Я боюсь слушать современную музыку, потому что меня подбешивает их музыкальное содержание и мелодия. А если я еще буду вслушиваться в тексты, то сам заражусь этой болезнью и начну писать такие же непонятные песни», — рассказал Жека на 24 минуте эфира. При этом исполнитель отметил, что ритмика в современном творчестве ему нравится. Ранее URA.RU сообщало том, что Жека рассказал, где черпает он вдохновение для своих песен. Главным местом силы музыкант назвал родной Курган, потому что в нем его всегда хорошо принимает публика.

Шансонье из Кургана Евгений Григорьев (Жека), написавший песню «Рюмка водки на столе», рассказал о своем страхе слушать современную музыку. Об этом музыкант поделился в эфире нового выпуска шоу «Шашлычок под коньячок» на «Радио Шансон». «Я боюсь слушать современную музыку, потому что меня подбешивает их музыкальное содержание и мелодия. А если я еще буду вслушиваться в тексты, то сам заражусь этой болезнью и начну писать такие же непонятные песни», — рассказал Жека на 24 минуте эфира. При этом исполнитель отметил, что ритмика в современном творчестве ему нравится. Ранее URA.RU сообщало том, что Жека рассказал, где черпает он вдохновение для своих песен. Главным местом силы музыкант назвал родной Курган, потому что в нем его всегда хорошо принимает публика.