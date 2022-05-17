В Госдуме приняли новую детскую льготу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка у Измайловского суда. Москва, ребенок, мальчик, дорога, самокат
Детям до 7 лет хотят предоставить бесплатный проезд в электричках Фото:

Детям до 7 лет в России может быть предоставлено право на бесплатный проезд в электричках. Изменения в законопроект «Устав железнодорожного транспорта РФ» внесли депутаты Госдумы, закон уже принят в первом чтении.

«Представляется целесообразным привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет в электричках. Инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов, носит социальный характер», — текст законопроекта опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

На данный момент в России дети от 5 до 7 лет должны оплачивать проезд в пригородных поездах в полном объеме. Дети с 5 до 7 лет имеют право на оплату лишь 50% проезда.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Детям до 7 лет в России может быть предоставлено право на бесплатный проезд в электричках. Изменения в законопроект «Устав железнодорожного транспорта РФ» внесли депутаты Госдумы, закон уже принят в первом чтении. «Представляется целесообразным привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет в электричках. Инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов, носит социальный характер», — текст законопроекта опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. На данный момент в России дети от 5 до 7 лет должны оплачивать проезд в пригородных поездах в полном объеме. Дети с 5 до 7 лет имеют право на оплату лишь 50% проезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...