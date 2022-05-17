В Госдуме приняли новую детскую льготу

17 мая 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Детям до 7 лет хотят предоставить бесплатный проезд в электричках Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU Детям до 7 лет в России может быть предоставлено право на бесплатный проезд в электричках. Изменения в законопроект «Устав железнодорожного транспорта РФ» внесли депутаты Госдумы, закон уже принят в первом чтении. «Представляется целесообразным привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет в электричках. Инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов, носит социальный характер», — текст законопроекта опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. На данный момент в России дети от 5 до 7 лет должны оплачивать проезд в пригородных поездах в полном объеме. Дети с 5 до 7 лет имеют право на оплату лишь 50% проезда.

Детям до 7 лет в России может быть предоставлено право на бесплатный проезд в электричках. Изменения в законопроект «Устав железнодорожного транспорта РФ» внесли депутаты Госдумы, закон уже принят в первом чтении. «Представляется целесообразным привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет в электричках. Инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов, носит социальный характер», — текст законопроекта опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. На данный момент в России дети от 5 до 7 лет должны оплачивать проезд в пригородных поездах в полном объеме. Дети с 5 до 7 лет имеют право на оплату лишь 50% проезда.