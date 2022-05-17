Фотограф-убийца Лошагин попытается покинуть колонию

17 мая 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Ранее Дмитрий Лошагин переводился из ИК №54 в колонию №10 в Екатеринбурге из-за того, что его хотели изнасиловать заключенные Фото: Алексей Колчин © URA.RU Адвокат Сергей Лашин, защищающий екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, которого осудили за убийство модели Юлии Пропкопьевой, попросил освободить фотографа раньше срока. Об этом URA.RU сообщил сам адвокат. «Мы подали ходатайство о условно-досрочном освобождении Дмитрия Лошагина. Пока суд не приступил к рассмотрению. Вероятнее всего заседание будет летом», — поделился Лашин. Фотограф Дмитрий Лошагин из Екатеринбурга был приговорен к десяти годам заключения за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой, с которой он ругался накануне происшествия. Он отбывал срок в ИК № 54 в Новой Ляле, где его хотели изнасиловать заключенные, затем заявил, что регулярно платил руководству исправительной колонии за защиту от сексуального насилия. По итогам расследования этой ситуации, одного из бывших сотрудников этого пенитенциарного учреждения приговорили к 8,5 годам лишения свободы как коррупционера. Позднее Лошагина перевели в Екатеринбург в колонию № 10, где он работал на деревообрабатывающем производстве. После перевода в Екатеринбург он неоднократно подавал заявление с просьбой отправить его в колонию-поселение № 66 в Старых Решетах, а затем пытался добиться условно-досрочного освобождения.

Адвокат Сергей Лашин, защищающий екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, которого осудили за убийство модели Юлии Пропкопьевой, попросил освободить фотографа раньше срока. Об этом URA.RU сообщил сам адвокат. «Мы подали ходатайство о условно-досрочном освобождении Дмитрия Лошагина. Пока суд не приступил к рассмотрению. Вероятнее всего заседание будет летом», — поделился Лашин. Фотограф Дмитрий Лошагин из Екатеринбурга был приговорен к десяти годам заключения за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой, с которой он ругался накануне происшествия. Он отбывал срок в ИК № 54 в Новой Ляле, где его хотели изнасиловать заключенные, затем заявил, что регулярно платил руководству исправительной колонии за защиту от сексуального насилия. По итогам расследования этой ситуации, одного из бывших сотрудников этого пенитенциарного учреждения приговорили к 8,5 годам лишения свободы как коррупционера. Позднее Лошагина перевели в Екатеринбург в колонию № 10, где он работал на деревообрабатывающем производстве. После перевода в Екатеринбург он неоднократно подавал заявление с просьбой отправить его в колонию-поселение № 66 в Старых Решетах, а затем пытался добиться условно-досрочного освобождения.