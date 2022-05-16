Тюменские власти назвали суммы выплат для жителей сгоревшего села

Жители Богандинского получат деньги за сгоревшие дома и дворовые постройки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям поселка Богандинский (Тюменский район), где 10 мая бушевал природный пожар, выплатят по 250 тысяч рублей за сгоревшие бани, и еще по 50 тысяч — за каждое нежилое строение, уничтоженное огнем. Соответствующий проект постановления подготовило Главное управление строительства Тюменской области.

«Проект подготовлен в целях оказания помощи гражданам в связи с утратой жилых помещений и нежилых помещений вследствие чрезвычайной ситуации, возникшей в результате пожара в рабочем поселке Богандинский 10 мая. Выплаты за утраченные бани составят 250 000 рублей, за каждое иное строение, не являющееся жилым помещением — 50 000 рублей», — говорится в проекте постановления, разработанном ГУС ТО.

Те жители поселка, которые из-за пожара потеряли жилье, также получат деньги. Размер возмещения определят исходя из стоимости квадратного метра жилья и площади сгоревшего дома.

При этом получатели могут быть как собственниками жилья, так и просто жить в нем, даже без регистрации. В последнем случае факт проживания нужно будет подтвердить договорами найма или, к примеру, показаниями участкового.

На выплаты смогут претендовать жители тех улиц, которые 10 мая оказались в зоне чрезвычайной ситуации. Это переулок и улица Горького, улицы Советская, Восточная и Железнодорожная.

Ранее URA.RU писало, что из-за пожара в поселке Богандинский местных жителей пришлось эвакуировать. О том, как населенный пункт стал выглядеть после ЧП, можно увидеть в фоторепортаже агентства.