Власти предсказали, когда в Тюменской области закончатся пожары

17 мая 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Все ландшафтные пожары в области могут потушить уже 18 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ландшафтные пожары в Тюменской области могут быть полностью потушены уже 18 мая. Об этом заявил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков. «Сегодня в Тюменской области осталось три [ландшафтных] пожара. Два действующих и один локализованный. Надеюсь, сегодня-завтра с ними справимся», — приводит слова начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Олега Сандакова инфоцентр правительства Тюменской области в своем telegram-канале. По словам уральского чиновника, который сегодня работает в Тюменской области, причиной стабилизации ситуации стало появление зеленой травы и дожди, накрывшие регион. Олег Сандаков выразил надежду, что в такой ситуации даже если ландшафтные пожары продолжатся, то их перехода на леса и поселки не случится. Ранее URA.RU писало, что власти Тюменской области определились с выплатами гражданам, чьи дома и хозяйственные постройки пострадали в результате ландшафтных пожаров. В частности, за сгоревшие бани жителям поселка Богандинского хотят выплачивать по 250 тысяч рублей.

Ландшафтные пожары в Тюменской области могут быть полностью потушены уже 18 мая. Об этом заявил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков. «Сегодня в Тюменской области осталось три [ландшафтных] пожара. Два действующих и один локализованный. Надеюсь, сегодня-завтра с ними справимся», — приводит слова начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Олега Сандакова инфоцентр правительства Тюменской области в своем telegram-канале. По словам уральского чиновника, который сегодня работает в Тюменской области, причиной стабилизации ситуации стало появление зеленой травы и дожди, накрывшие регион. Олег Сандаков выразил надежду, что в такой ситуации даже если ландшафтные пожары продолжатся, то их перехода на леса и поселки не случится. Ранее URA.RU писало, что власти Тюменской области определились с выплатами гражданам, чьи дома и хозяйственные постройки пострадали в результате ландшафтных пожаров. В частности, за сгоревшие бани жителям поселка Богандинского хотят выплачивать по 250 тысяч рублей.