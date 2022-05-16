16 мая 2022

Власти предсказали, когда в Тюменской области закончатся пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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Все ландшафтные пожары в области могут потушить уже 18 мая Фото:

Ландшафтные пожары в Тюменской области могут быть полностью потушены уже 18 мая. Об этом заявил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

«Сегодня в Тюменской области осталось три [ландшафтных] пожара. Два действующих и один локализованный. Надеюсь, сегодня-завтра с ними справимся», — приводит слова начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Олега Сандакова инфоцентр правительства Тюменской области в своем telegram-канале.

По словам уральского чиновника, который сегодня работает в Тюменской области, причиной стабилизации ситуации стало появление зеленой травы и дожди, накрывшие регион. Олег Сандаков выразил надежду, что в такой ситуации даже если ландшафтные пожары продолжатся, то их перехода на леса и поселки не случится.

Ранее URA.RU писало, что власти Тюменской области определились с выплатами гражданам, чьи дома и хозяйственные постройки пострадали в результате ландшафтных пожаров. В частности, за сгоревшие бани жителям поселка Богандинского хотят выплачивать по 250 тысяч рублей.

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Ландшафтные пожары в Тюменской области могут быть полностью потушены уже 18 мая. Об этом заявил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков. «Сегодня в Тюменской области осталось три [ландшафтных] пожара. Два действующих и один локализованный. Надеюсь, сегодня-завтра с ними справимся», — приводит слова начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Олега Сандакова инфоцентр правительства Тюменской области в своем telegram-канале. По словам уральского чиновника, который сегодня работает в Тюменской области, причиной стабилизации ситуации стало появление зеленой травы и дожди, накрывшие регион. Олег Сандаков выразил надежду, что в такой ситуации даже если ландшафтные пожары продолжатся, то их перехода на леса и поселки не случится. Ранее URA.RU писало, что власти Тюменской области определились с выплатами гражданам, чьи дома и хозяйственные постройки пострадали в результате ландшафтных пожаров. В частности, за сгоревшие бани жителям поселка Богандинского хотят выплачивать по 250 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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