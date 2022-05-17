Жители ХМАО и ЯНАО требуют высокие зарплаты

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Жители ХМАО и ЯНАО ожидает, что их зарплата будет 57 и 71 тысяча соответственно Фото:

Жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов вошли в топ-13 по зарплатным ожиданиям. Об этом сообщает пресс-служба HH.ru со ссылкой на собственные исследования.

«В 13 регионах ожидания соискателей выше, чем в среднем по стране. ЯНАО занял пятую строчку рейтинга. Жители этого региона в среднем рассчитывают на 71 240 рублей в месяц. ХМАО попал на 12 место. Югорчане претендуют на 57 469 рублей», — уточнили в пресс-службе HH.ru.

В среднем зарплатные ожидания россиян держатся на уровне 55 тысяч рублей. Больше всего хотят зарабатывать жители Чукотского автономного округа — 102 500 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что спрос на пожарных в Ханты-Мансийском автономном округе вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. В этом году открыто 48 вакансий со средней зарплатой в 36,1 тысяча рублей.

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Жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов вошли в топ-13 по зарплатным ожиданиям. Об этом сообщает пресс-служба HH.ru со ссылкой на собственные исследования. «В 13 регионах ожидания соискателей выше, чем в среднем по стране. ЯНАО занял пятую строчку рейтинга. Жители этого региона в среднем рассчитывают на 71 240 рублей в месяц. ХМАО попал на 12 место. Югорчане претендуют на 57 469 рублей», — уточнили в пресс-службе HH.ru. В среднем зарплатные ожидания россиян держатся на уровне 55 тысяч рублей. Больше всего хотят зарабатывать жители Чукотского автономного округа — 102 500 рублей. Ранее URA.RU рассказывало о том, что спрос на пожарных в Ханты-Мансийском автономном округе вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. В этом году открыто 48 вакансий со средней зарплатой в 36,1 тысяча рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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