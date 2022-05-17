Bloomberg: США пытаются добиться дефолта в России

17 мая 2022 в 22:44 Размер текста - 17 +

Россия должна рассчитаться по долгам до 25 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США намерены полностью заблокировать России возможность рассчитываться перед американскими держателями облигаций по своему суверенному долгу после истечения срока документов. Таким образом администрация Байдена пытается приблизить Москву к дефолту, сообщает Bloomberg. «Администрация Байдена готова полностью заблокировать способность России платить американским держателям облигаций после истечения крайнего срока. Казначейство не приняло окончательного решения», — пишет американское СМИ. По мнению журналистов, вводя мораторий на оплату облигаций, Белый дом пытается приблизить Россию к дефолту. Однако ожидается, что американское Управление по контролю за иностранными активами при Минфине продлит срок действия облигаций, которые истекают 25 мая. России предстоит заплатить по внешнему долгу 27 мая, если она этого не сделает, то ей будет грозить технический дефолт. Москва должна заплатить 71 млрд 25 млн рублей. Однако перевод денег осложняется санкциями в отношении РФ, введенными из-за спецоперации на Украине.

США намерены полностью заблокировать России возможность рассчитываться перед американскими держателями облигаций по своему суверенному долгу после истечения срока документов. Таким образом администрация Байдена пытается приблизить Москву к дефолту, сообщает Bloomberg. «Администрация Байдена готова полностью заблокировать способность России платить американским держателям облигаций после истечения крайнего срока. Казначейство не приняло окончательного решения», — пишет американское СМИ. По мнению журналистов, вводя мораторий на оплату облигаций, Белый дом пытается приблизить Россию к дефолту. Однако ожидается, что американское Управление по контролю за иностранными активами при Минфине продлит срок действия облигаций, которые истекают 25 мая. России предстоит заплатить по внешнему долгу 27 мая, если она этого не сделает, то ей будет грозить технический дефолт. Москва должна заплатить 71 млрд 25 млн рублей. Однако перевод денег осложняется санкциями в отношении РФ, введенными из-за спецоперации на Украине.