17 мая 2022

Найденные в свердловском монастыре останки, провисели в мешке

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время раскопках траншеи в Ново-Тихвинском монастыре нашли человеческие останки

В Екатеринбурге в Ново-Тихвинском женском монастыре, обнаруженные во время коммунальных работ, человеческие останки провисели в мешке до окончания раскопок. Об этом сообщил очевидец telegram-каналу «Свет Екатеринбург».

«Человеческие останки сложили в мешок для строительного мусора и повесили на трансформаторную будку. Там они провисели до окончания работ», — передает слова очевидца telegram-канал. Что стало с мешком, когда рабочие разошлись — неизвестно.

URA.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Но там вопрос переадресовали в Следственное управление СКР по Свердловской области. Пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова рассказала URA.RU, что находка вполне логичная, ведь у храма всегда было кладбище и там упокоевали людей. Она же попросила время на уточнение информации. А начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что опубликованные сведения будут зарегистрированы дежурной частью городского УМВД в установленном порядке.

Человеческие останки сложили в мешок для строительного мусора
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В Екатеринбурге в Ново-Тихвинском женском монастыре, обнаруженные во время коммунальных работ, человеческие останки провисели в мешке до окончания раскопок. Об этом сообщил очевидец telegram-каналу «Свет Екатеринбург». «Человеческие останки сложили в мешок для строительного мусора и повесили на трансформаторную будку. Там они провисели до окончания работ», — передает слова очевидца telegram-канал. Что стало с мешком, когда рабочие разошлись — неизвестно. URA.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Но там вопрос переадресовали в Следственное управление СКР по Свердловской области. Пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова рассказала URA.RU, что находка вполне логичная, ведь у храма всегда было кладбище и там упокоевали людей. Она же попросила время на уточнение информации. А начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что опубликованные сведения будут зарегистрированы дежурной частью городского УМВД в установленном порядке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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