Найденные в свердловском монастыре останки, провисели в мешке

18 мая 2022 в 00:10 Размер текста - 17 +

Во время раскопках траншеи в Ново-Тихвинском монастыре нашли человеческие останки Эдуард Корниенко @ URA.RU В Екатеринбурге в Ново-Тихвинском женском монастыре, обнаруженные во время коммунальных работ, человеческие останки провисели в мешке до окончания раскопок. Об этом сообщил очевидец telegram-каналу «Свет Екатеринбург». «Человеческие останки сложили в мешок для строительного мусора и повесили на трансформаторную будку. Там они провисели до окончания работ», — передает слова очевидца telegram-канал. Что стало с мешком, когда рабочие разошлись — неизвестно. URA.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Но там вопрос переадресовали в Следственное управление СКР по Свердловской области. Пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова рассказала URA.RU, что находка вполне логичная, ведь у храма всегда было кладбище и там упокоевали людей. Она же попросила время на уточнение информации. А начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что опубликованные сведения будут зарегистрированы дежурной частью городского УМВД в установленном порядке. Человеческие останки сложили в мешок для строительного мусора Фото: Эдуард Корниенко @ URA.RU

В Екатеринбурге в Ново-Тихвинском женском монастыре, обнаруженные во время коммунальных работ, человеческие останки провисели в мешке до окончания раскопок. Об этом сообщил очевидец telegram-каналу «Свет Екатеринбург». «Человеческие останки сложили в мешок для строительного мусора и повесили на трансформаторную будку. Там они провисели до окончания работ», — передает слова очевидца telegram-канал. Что стало с мешком, когда рабочие разошлись — неизвестно. URA.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Но там вопрос переадресовали в Следственное управление СКР по Свердловской области. Пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова рассказала URA.RU, что находка вполне логичная, ведь у храма всегда было кладбище и там упокоевали людей. Она же попросила время на уточнение информации. А начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что опубликованные сведения будут зарегистрированы дежурной частью городского УМВД в установленном порядке.