В Минэкономразвития предрекли падение доходов россиян

18 мая 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

Падение реальной заработной платы в 2022 году может составить 3,8% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Минэкономразвития прогнозирует падение реальных располагаемых доходов жителей РФ в 2022 году — на 6,8%. Одновременно в ведомстве ожидают рост показателя — на 1,3% в 2023 году, — на 4,3% в 2024 году и на 3% в 2025 году, об этом сообщил журналистам на брифинге официальный представитель министерства. Он пояснил, что такие цифры заложены в базовый вариант основных параметров сценарных условий макропрогноза на период с 2022 по 2025 год. Внесенные данные согласованы с Минфином РФ, документ внесен в правительство. Он отметил, что в третьем квартале в ведомстве ожидают пик безработицы, в среднем за 2022 год безработицу на уровне — 6,7%, в 2023 году — 6,6%, в 2024 году — 5,4%, в 2025 году — 4,5%. Падение реальной заработной платы в 2022 году может составить 3,8%, в 2023 году предполагается рост на 0,8%, в 2024 году — на 2,9%, в 2025 году — на 2,3%. Министерство финансов РФ также отчиталось о дефиците бюджета страны за первые четыре месяца 2022 года — с января по апрель. При этом доходы от налогов россиян составили чуть более 40% от запланированных за год средств.

Минэкономразвития прогнозирует падение реальных располагаемых доходов жителей РФ в 2022 году — на 6,8%. Одновременно в ведомстве ожидают рост показателя — на 1,3% в 2023 году, — на 4,3% в 2024 году и на 3% в 2025 году, об этом сообщил журналистам на брифинге официальный представитель министерства. Он пояснил, что такие цифры заложены в базовый вариант основных параметров сценарных условий макропрогноза на период с 2022 по 2025 год. Внесенные данные согласованы с Минфином РФ, документ внесен в правительство. Он отметил, что в третьем квартале в ведомстве ожидают пик безработицы, в среднем за 2022 год безработицу на уровне — 6,7%, в 2023 году — 6,6%, в 2024 году — 5,4%, в 2025 году — 4,5%. Падение реальной заработной платы в 2022 году может составить 3,8%, в 2023 году предполагается рост на 0,8%, в 2024 году — на 2,9%, в 2025 году — на 2,3%. Министерство финансов РФ также отчиталось о дефиците бюджета страны за первые четыре месяца 2022 года — с января по апрель. При этом доходы от налогов россиян составили чуть более 40% от запланированных за год средств.