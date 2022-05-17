17 мая 2022

В Екатеринбурге 14-летний питбайкер попал в ДТП. Фото

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Авария с участием мотоциклистов. Курган, мотоциклист, дтп, мотоциклетный шлем, мотоцикл
Мальчик с травмами доставлен в больницу Фото:

Свердловский 14-летний питбайкер 17 мая около 17:25 наехал на Nissan Qashqai. ДТП произошло на улице Буденного около дома №19, сообщает пресс-служба екатеринбурского ГИБДД в telegram-канале.

«По предварительной информации, водитель питбайка наехал на стоящий на светофоре автомобиль», — поясняет ведомство. Мальчик с травмами головы и переломом пальца доставлен в больницу.

За рулем машины находилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что стояла на светофоре, и через зеркало заднего вида увидела питбайкера, который сначала двигался ближе к середине проезжай части, а после резко повернул в сторону машины и врезался в нее. Гаишники передали информацию с обстоятельствами ДТП в отдел по несовершеннолетним, чтобы привлечь родителей мальчика к административной ответственности.

На месте происшествия гаишники установили обстоятельства происшествия
Фото:
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Свердловский 14-летний питбайкер 17 мая около 17:25 наехал на Nissan Qashqai. ДТП произошло на улице Буденного около дома №19, сообщает пресс-служба екатеринбурского ГИБДД в telegram-канале. «По предварительной информации, водитель питбайка наехал на стоящий на светофоре автомобиль», — поясняет ведомство. Мальчик с травмами головы и переломом пальца доставлен в больницу. За рулем машины находилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что стояла на светофоре, и через зеркало заднего вида увидела питбайкера, который сначала двигался ближе к середине проезжай части, а после резко повернул в сторону машины и врезался в нее. Гаишники передали информацию с обстоятельствами ДТП в отдел по несовершеннолетним, чтобы привлечь родителей мальчика к административной ответственности.
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