В Челябинске количество ипотечных займов сократилось в два раза

Количество поданных и одобренных ипотечных займов в Челябинске в апреле по сравнению с мартом сократилось в два раза. Как сообщили URA.RU участники рынка недвижимости, восстановить покупательскую активность поможет снижение ключевой ставки Центробанка РФ и продолжение действия госпрограмм.
«В апреле существенно снизился объем заявок, одобренных Сбербанком. В банке действовали уже новые ставки, которые удвоились с начала года. Потом ключевая ставка дважды снижалась и сейчас достигла в среднем 13,6%», — уточнил URA.RU специалист по недвижимости компании «Этажи» Иван Рачков.
Риэлтор «Дан-Инвест» Ирина Тарасенко подчеркнула, что до повышения ставок процент по займам со вторичной недвижимостью достигал 9-9,5%. На рынке новостроек — до 6-7 процентов.
«Планируем, что количество поданных заявок вырастет. Сейчас закончатся дорогие депозиты. И тогда недвижимость снова будет привлекательна для сохранения средств. На сегодня это одна из самых стабильных инвестиций», — обратила внимание Тарасенко.
По словам ее коллеги, 65-75% сделок купли-продажи жилья совершается на привлеченные в банках средства. На рынке первичной недвижимости ситуация легче. Там до сих пор действуют субсидированные ставки.
«По последним данным доля льготных ипотечных кредитов в объеме выдачи превышает 70%. За апрель доля составляла 65%, в марте — 37,2%, в феврале — 25,9%. Программа льготной ипотеки продолжает демонстрировать высокий уровень востребованности», — отметили URA.RU в пресс-службе Сбербанка.
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Количество поданных и одобренных ипотечных займов в Челябинске в апреле по сравнению с мартом сократилось в два раза. Как сообщили URA.RU участники рынка недвижимости, восстановить покупательскую активность поможет снижение ключевой ставки Центробанка РФ и продолжение действия госпрограмм. «В апреле существенно снизился объем заявок, одобренных Сбербанком. В банке действовали уже новые ставки, которые удвоились с начала года. Потом ключевая ставка дважды снижалась и сейчас достигла в среднем 13,6%», — уточнил URA.RU специалист по недвижимости компании «Этажи» Иван Рачков. Риэлтор «Дан-Инвест» Ирина Тарасенко подчеркнула, что до повышения ставок процент по займам со вторичной недвижимостью достигал 9-9,5%. На рынке новостроек — до 6-7 процентов. «Планируем, что количество поданных заявок вырастет. Сейчас закончатся дорогие депозиты. И тогда недвижимость снова будет привлекательна для сохранения средств. На сегодня это одна из самых стабильных инвестиций», — обратила внимание Тарасенко. По словам ее коллеги, 65-75% сделок купли-продажи жилья совершается на привлеченные в банках средства. На рынке первичной недвижимости ситуация легче. Там до сих пор действуют субсидированные ставки. «По последним данным доля льготных ипотечных кредитов в объеме выдачи превышает 70%. За апрель доля составляла 65%, в марте — 37,2%, в феврале — 25,9%. Программа льготной ипотеки продолжает демонстрировать высокий уровень востребованности», — отметили URA.RU в пресс-службе Сбербанка.