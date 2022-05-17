В Челябинске количество ипотечных займов сократилось в два раза

До 75 процентов сделок проводятся с привлечением банковских средств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Количество поданных и одобренных ипотечных займов в Челябинске в апреле по сравнению с мартом сократилось в два раза. Как сообщили URA.RU участники рынка недвижимости, восстановить покупательскую активность поможет снижение ключевой ставки Центробанка РФ и продолжение действия госпрограмм.

«В апреле существенно снизился объем заявок, одобренных Сбербанком. В банке действовали уже новые ставки, которые удвоились с начала года. Потом ключевая ставка дважды снижалась и сейчас достигла в среднем 13,6%», — уточнил URA.RU специалист по недвижимости компании «Этажи» Иван Рачков.

Риэлтор «Дан-Инвест» Ирина Тарасенко подчеркнула, что до повышения ставок процент по займам со вторичной недвижимостью достигал 9-9,5%. На рынке новостроек — до 6-7 процентов.

«Планируем, что количество поданных заявок вырастет. Сейчас закончатся дорогие депозиты. И тогда недвижимость снова будет привлекательна для сохранения средств. На сегодня это одна из самых стабильных инвестиций», — обратила внимание Тарасенко.

По словам ее коллеги, 65-75% сделок купли-продажи жилья совершается на привлеченные в банках средства. На рынке первичной недвижимости ситуация легче. Там до сих пор действуют субсидированные ставки.

«По последним данным доля льготных ипотечных кредитов в объеме выдачи превышает 70%. За апрель доля составляла 65%, в марте — 37,2%, в феврале — 25,9%. Программа льготной ипотеки продолжает демонстрировать высокий уровень востребованности», — отметили URA.RU в пресс-службе Сбербанка.