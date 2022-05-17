В ХМАО снесли часть дома по заявкам жителей

Жители неоднократно жаловались на бомжей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте снесли пристрой к зданию на улице Лермонтова, после неоднократных сообщений в мэрию от жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

«Жители жаловались на свободный доступ в помещение лиц без определенного места жительства. Сотрудники контрольного управления провели обследование территории. После этого бесхозное здание было демонтировано», — уточняют в пресс-службе мэрии.

После сноса пристройки весь образовавшийся мусор вывезли. Все жалобы были поданы через систему ЦУР «Инцидент Менеджмент».

Ранее, власти Сургута собирались сносить здание кинотеатра «Аврора», которое расположено в центре города. Он долгое время являлся единственным учреждением такого рода в крупнейшем муниципалитете ХМАО.