17 мая 2022
16 мая 2022

В ХМАО снесли часть дома по заявкам жителей

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Снос здания гостиницы Заря. Тюмень, экскаватор, снос здания, снос дома, улица первомайская 8
Жители неоднократно жаловались на бомжей Фото:

В Сургуте снесли пристрой к зданию на улице Лермонтова, после неоднократных сообщений в мэрию от жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

«Жители жаловались на свободный доступ в помещение лиц без определенного места жительства. Сотрудники контрольного управления провели обследование территории. После этого бесхозное здание было демонтировано», — уточняют в пресс-службе мэрии.

После сноса пристройки весь образовавшийся мусор вывезли. Все жалобы были поданы через систему ЦУР «Инцидент Менеджмент».

Ранее, власти Сургута собирались сносить здание кинотеатра «Аврора», которое расположено в центре города. Он долгое время являлся единственным учреждением такого рода в крупнейшем муниципалитете ХМАО.

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В Сургуте снесли пристрой к зданию на улице Лермонтова, после неоднократных сообщений в мэрию от жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации. «Жители жаловались на свободный доступ в помещение лиц без определенного места жительства. Сотрудники контрольного управления провели обследование территории. После этого бесхозное здание было демонтировано», — уточняют в пресс-службе мэрии. После сноса пристройки весь образовавшийся мусор вывезли. Все жалобы были поданы через систему ЦУР «Инцидент Менеджмент». Ранее, власти Сургута собирались сносить здание кинотеатра «Аврора», которое расположено в центре города. Он долгое время являлся единственным учреждением такого рода в крупнейшем муниципалитете ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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