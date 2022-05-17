Курганская сельчанка в суде взыскала деньги за погибший урожай

Жительница курганского села добилась выплаты за погибший урожай Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Макушинского района Курганской области отсудила у сельхозпредприятия свыше 24 тысяч рублей за то, что животные организации вытоптали урожай картофеля на ее огороде. Об этом сообщили в Курганском областном суде.

«Взыскать с общества «Инженерно-производственный центр «ПРОФСЕРВИС» в пользу истца материальный ущерб в размере 24 462 руб.», — говорится в материалах суда. При этом судья серьезно сократил запросы женщины, которая требовала 149 тысяч за погубленный урожай и 300 тысяч морального ущерба.

Как заявила в суде женщина, весной 2021 года она с мужем посадила на огороде в деревне Бородинка картофель и другие агрокультуры. В августе, выйдя в город, она обнаружила перерытые с землей растения и убегающих свиней в сторону фермы предприятия-ответчика. Владельца огорода успела сфотографировать животных, после чего вызывала полицию и представителей сельсовета для фиксации ущерба.

Ей удалось доказать, что в гибели урожая виновны хозяева безнадзорно-пасущихся животных. Однако суд счел, что забор огорода мог быть надежнее и перенес половину ответственности на хозяйку. После этого, ориентируясь на показатели председателя села об урожайности и цену на картофель, высчитал ущерб в размере 24,46 тысяч рублей. В остальных требованиях женщине было отказано.

Ранее URA.RU сообщало, что власти пообещали жителям области бесплатный семенной картофель. Также в Курганском госуниверситете нашли способ увеличить урожай картофеля.