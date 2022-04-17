Губернатор Шумков заявил о бесплатной раздаче картофеля курганцам

18 апреля 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков озвучил меры поддержки для одиноких граждан и семей с низким доходом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал бесплатную раздачу семенного картофеля. Им засеют заброшенные земли. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В этом году снова выдаем бесплатно семенной картофель тем, кто готов разрабатывать ранее заброшенные участки. По 100 килограммов в руки. На эти цели предусмотрено 40 тонн. Также несколько сотен семей получат сельскохозяйственных животных с оплатой до 70% за счет бюджета», — написал Шумков. Также власти отрабатывают предложения по организации дополнительной финансовой или продуктовой поддержке населения, уточняют список категорий одиноких пенсионеров для бесплатного предоставления дров. «Всего более 19 000 одиноко проживающих граждан и семей с низким доходом. Поручил проработать варианты их поддержки», — уточнил губернатор. URA.RU сообщало, что сотрудники администрации Лебяжьевского муниципального округа (Курганская область) попросили местных жителей поделиться излишками семенного картофеля с нуждающимися. Тогда представители власти объяснили, что уже приближается время посадки картофеля. Однако они отметили, что не у всех местных жителей есть семенной картофель и возможность его купить. Ранее курганцам озвучили условия раздачи бесплатного картофеля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал бесплатную раздачу семенного картофеля. Им засеют заброшенные земли. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В этом году снова выдаем бесплатно семенной картофель тем, кто готов разрабатывать ранее заброшенные участки. По 100 килограммов в руки. На эти цели предусмотрено 40 тонн. Также несколько сотен семей получат сельскохозяйственных животных с оплатой до 70% за счет бюджета», — написал Шумков. Также власти отрабатывают предложения по организации дополнительной финансовой или продуктовой поддержке населения, уточняют список категорий одиноких пенсионеров для бесплатного предоставления дров. «Всего более 19 000 одиноко проживающих граждан и семей с низким доходом. Поручил проработать варианты их поддержки», — уточнил губернатор. URA.RU сообщало, что сотрудники администрации Лебяжьевского муниципального округа (Курганская область) попросили местных жителей поделиться излишками семенного картофеля с нуждающимися. Тогда представители власти объяснили, что уже приближается время посадки картофеля. Однако они отметили, что не у всех местных жителей есть семенной картофель и возможность его купить. Ранее курганцам озвучили условия раздачи бесплатного картофеля.