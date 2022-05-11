В курганском вузе раскрыли разработки по спасению картошки

Методами по увеличению урожая картофеля поделилась кандидат биологических наук Татьяна Лушникова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском государственном университете выяснили, что одновременное использование стимуляторов роста и средств против колорадского жука помогает лучше спасти картофель. Об этом сообщила доцент кафедры «Биология» института естественных наук КГУ, кандидат биологических наук Татьяна Лушникова.

«В рамках дипломного исследования мы изучали действие стимуляторов роста и средств против колорадского жука. Получили хороший результат. В одной емкости смешали все вместе: и стимулятор работает — повышается урожайность картофеля, и препарат работает — колорадский жук гибнет», — цитируют Лушникову на сайте университета.

Она отметила, что из-за колорадского жука может пострадать до 80% урожая, а ручной сбор вредителей помогает только на небольших площадях. По словам Лушниковой, если расстояние между гнездами будет около 50 сантиметров, а между рядами примерно 80 сантиметров, то это облегчит прополку и опрыскивание картофеля.

Преподаватель КГУ сообщила, что окучивание влажной землей также поможет увечить урожай картофеля. Она добавила, что не стоит удивляться, если количество клубней уменьшится к осени. «Питательные вещества могут оттекать из одной картофелины в другую, более крупную, и она увеличивается в размерах. Между собой картофелины могут срастаться, также образуя более крупную форму», — объяснила Лушникова.

Ранее жителям Курганской области начали выдавать бесплатный семенной картофель. На местах представители власти будут следить за тем, чтобы курганцы не съели бесплатную картошку.

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