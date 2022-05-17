17 мая 2022

Власти ЯНАО потратят полмиллиарда на автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вокзал. Курган, рейсовый автобус, вокзал, пассажиры
Регион закупит 33 автобуса за 582 миллиона. Фото:

Департамент госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа опубликовал госзакупку на приобретение 33 автобусов. Об этом сообщается на портале единой информационной системы в сфере гозакупок.

«Объект закупки — 33 автобуса от 25 до 30 посадочных мест. Максимальная цена закупки — 582 миллиона», — уточняется на профильном сайте.

Цена одного автобуса 17,6 миллионов. В данный момент закончен прием заявок и 19 мая будет определен поставщик.

Ранее URA.RU рассказывал что, в города Ямала прибыли три новых современных автобуса. Один пополнит автобусный парк Ноябрьска, а два начнут перевозку пассажиров в Новом Уренгое.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей»
Подписаться
Департамент госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа опубликовал госзакупку на приобретение 33 автобусов. Об этом сообщается на портале единой информационной системы в сфере гозакупок. «Объект закупки — 33 автобуса от 25 до 30 посадочных мест. Максимальная цена закупки — 582 миллиона», — уточняется на профильном сайте. Цена одного автобуса 17,6 миллионов. В данный момент закончен прием заявок и 19 мая будет определен поставщик. Ранее URA.RU рассказывал что, в города Ямала прибыли три новых современных автобуса. Один пополнит автобусный парк Ноябрьска, а два начнут перевозку пассажиров в Новом Уренгое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...