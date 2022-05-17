Власти ЯНАО потратят полмиллиарда на автобусы

18 мая 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Регион закупит 33 автобуса за 582 миллиона. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа опубликовал госзакупку на приобретение 33 автобусов. Об этом сообщается на портале единой информационной системы в сфере гозакупок. «Объект закупки — 33 автобуса от 25 до 30 посадочных мест. Максимальная цена закупки — 582 миллиона», — уточняется на профильном сайте. Цена одного автобуса 17,6 миллионов. В данный момент закончен прием заявок и 19 мая будет определен поставщик. Ранее URA.RU рассказывал что, в города Ямала прибыли три новых современных автобуса. Один пополнит автобусный парк Ноябрьска, а два начнут перевозку пассажиров в Новом Уренгое.

Департамент госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа опубликовал госзакупку на приобретение 33 автобусов. Об этом сообщается на портале единой информационной системы в сфере гозакупок. «Объект закупки — 33 автобуса от 25 до 30 посадочных мест. Максимальная цена закупки — 582 миллиона», — уточняется на профильном сайте. Цена одного автобуса 17,6 миллионов. В данный момент закончен прием заявок и 19 мая будет определен поставщик. Ранее URA.RU рассказывал что, в города Ямала прибыли три новых современных автобуса. Один пополнит автобусный парк Ноябрьска, а два начнут перевозку пассажиров в Новом Уренгое.