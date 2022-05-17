17 мая 2022

В Екатеринбурге началось строительство уникального гастромолла. «Подобного формата в России нет»

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Гастромолл — первый объект обновленной концепции «Екатеринбург-Сити» (архивное фото) Фото:

Строительство многофункционального центра с гастрономическим рынком в Екатеринбурге стартовало 17 мая. Открывали стройку глава Екатеринбурга Алексей Орлов и гендиректор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, рассказала пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«Гастромолл — первый объект обновленной концепции „Екатеринбург-Сити“. Отмечу, он абсолютно уникален не только для столицы Урала, но и для страны в целом. Думаю, подобный формат не найдешь сейчас в России», — сказал Орлов на открытии. Строительство планируется завершить до 2023 года. «Надеюсь, что в юбилейный для города год, гастромолл распахнет свои двери для горожан и гостей мегаполиса», — добавил мэр.

«Гастромаркет не будет напоминать классический ТЦ», — заявил Евгений Мордовин. Здание спроектировано в виде атриума с широкими коридорами, стеклянными перегородками и обилием естественного света, добавил девелопер.

Новый инфраструктурный объект расположится в самом центре Екатеринбурга — в квартале «Екатеринбург-Сити» на улице Октябрьской Революции. Его площадь превысит 28 тысяч квадратных метров. Здание будет с пятью надземными и двумя подземными этажами. В будущем здесь появятся общественные зоны, рестораны и пространства для отдыха.

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Строительство многофункционального центра с гастрономическим рынком в Екатеринбурге стартовало 17 мая. Открывали стройку глава Екатеринбурга Алексей Орлов и гендиректор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, рассказала пресс-служба администрации Екатеринбурга. «Гастромолл — первый объект обновленной концепции „Екатеринбург-Сити“. Отмечу, он абсолютно уникален не только для столицы Урала, но и для страны в целом. Думаю, подобный формат не найдешь сейчас в России», — сказал Орлов на открытии. Строительство планируется завершить до 2023 года. «Надеюсь, что в юбилейный для города год, гастромолл распахнет свои двери для горожан и гостей мегаполиса», — добавил мэр. «Гастромаркет не будет напоминать классический ТЦ», — заявил Евгений Мордовин. Здание спроектировано в виде атриума с широкими коридорами, стеклянными перегородками и обилием естественного света, добавил девелопер. Новый инфраструктурный объект расположится в самом центре Екатеринбурга — в квартале «Екатеринбург-Сити» на улице Октябрьской Революции. Его площадь превысит 28 тысяч квадратных метров. Здание будет с пятью надземными и двумя подземными этажами. В будущем здесь появятся общественные зоны, рестораны и пространства для отдыха.
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