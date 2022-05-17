17 мая 2022

Российским мамам запретят торговать детьми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
В Госдуме выступили за запрет суррогатного материнства для иностранцев Фото:

В мае Госдума намерена принять закон о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев, законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в стране. Такие нововведения позволят не допустить торговлю детьми, считает глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Это первый шаг на пути к запрету торговли детьми. Лично я именно так рассматриваю суррогатное материнство, а не как вспомогательную технологию для женщин, которые не могут иметь детей», — сказала Останина «Известиям».

Планируется также ввести требование по обязательному получению гражданства России такими детьми. В частности, это нововведение не позволит скрыть преступления в отношении детей, поскольку «случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, регулярно попадают в поле зрения правоохранителей», — считает зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Этот законопроект планируется рассмотреть 19 мая на заседании в профильном комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Данный вопрос также обсудят в комитете-соисполнителе по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей высказался за то, чтобы полностью запретить суррогатное материнство в России. С таким заявлением выступила глава думского комитета Нина Останина.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
В мае Госдума намерена принять закон о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев, законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в стране. Такие нововведения позволят не допустить торговлю детьми, считает глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Это первый шаг на пути к запрету торговли детьми. Лично я именно так рассматриваю суррогатное материнство, а не как вспомогательную технологию для женщин, которые не могут иметь детей», — сказала Останина «Известиям». Планируется также ввести требование по обязательному получению гражданства России такими детьми. В частности, это нововведение не позволит скрыть преступления в отношении детей, поскольку «случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, регулярно попадают в поле зрения правоохранителей», — считает зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Этот законопроект планируется рассмотреть 19 мая на заседании в профильном комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Данный вопрос также обсудят в комитете-соисполнителе по вопросам семьи, женщин и детей. Ранее комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей высказался за то, чтобы полностью запретить суррогатное материнство в России. С таким заявлением выступила глава думского комитета Нина Останина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...