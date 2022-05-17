Российским мамам запретят торговать детьми

18 мая 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

В Госдуме выступили за запрет суррогатного материнства для иностранцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мае Госдума намерена принять закон о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев, законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в стране. Такие нововведения позволят не допустить торговлю детьми, считает глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Это первый шаг на пути к запрету торговли детьми. Лично я именно так рассматриваю суррогатное материнство, а не как вспомогательную технологию для женщин, которые не могут иметь детей», — сказала Останина «Известиям». Планируется также ввести требование по обязательному получению гражданства России такими детьми. В частности, это нововведение не позволит скрыть преступления в отношении детей, поскольку «случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, регулярно попадают в поле зрения правоохранителей», — считает зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Этот законопроект планируется рассмотреть 19 мая на заседании в профильном комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Данный вопрос также обсудят в комитете-соисполнителе по вопросам семьи, женщин и детей. Ранее комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей высказался за то, чтобы полностью запретить суррогатное материнство в России. С таким заявлением выступила глава думского комитета Нина Останина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В мае Госдума намерена принять закон о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев, законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в стране. Такие нововведения позволят не допустить торговлю детьми, считает глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Это первый шаг на пути к запрету торговли детьми. Лично я именно так рассматриваю суррогатное материнство, а не как вспомогательную технологию для женщин, которые не могут иметь детей», — сказала Останина «Известиям». Планируется также ввести требование по обязательному получению гражданства России такими детьми. В частности, это нововведение не позволит скрыть преступления в отношении детей, поскольку «случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, регулярно попадают в поле зрения правоохранителей», — считает зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Этот законопроект планируется рассмотреть 19 мая на заседании в профильном комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Данный вопрос также обсудят в комитете-соисполнителе по вопросам семьи, женщин и детей. Ранее комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей высказался за то, чтобы полностью запретить суррогатное материнство в России. С таким заявлением выступила глава думского комитета Нина Останина.