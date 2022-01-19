В Госдуме выступили за полный запрет суррогатного материнства

19 января 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Суррогатное материнство, по мнению Нины Останиной, ущемляет права женщин и детей Фото: Алексей Андронов © URA.RU Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей высказался за то, чтобы полностью запретить суррогатное материнство в России. С таким заявлением выступила глава думского комитета Нина Останина. «Мы поддерживаем тот законопроект, который уже внесен сейчас о запрете суррогатного материнства для иностранцев, но позиция нашего комитета следующая: мы за то, чтобы запретить вообще суррогатное материнство как институт, который ущемляет с одной стороны права женщин, с другой стороны — права детей», — отметила она в беседе с РИА «Новости». В феврале Госдума намерена принять закон о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев, сообщает телеканал 360. В пояснительной записке отмечалось, что «законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в РФ», напоминает RT. Документ был внесен в июне 2021 года. В связи с тем, что в России разрешено суррогатное материнство по медицинским показаниям, то должен быть соответствующий закон. В противном случае страдают все участники процесса, пояснила в разговоре с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей высказался за то, чтобы полностью запретить суррогатное материнство в России. С таким заявлением выступила глава думского комитета Нина Останина. «Мы поддерживаем тот законопроект, который уже внесен сейчас о запрете суррогатного материнства для иностранцев, но позиция нашего комитета следующая: мы за то, чтобы запретить вообще суррогатное материнство как институт, который ущемляет с одной стороны права женщин, с другой стороны — права детей», — отметила она в беседе с РИА «Новости». В феврале Госдума намерена принять закон о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев, сообщает телеканал 360. В пояснительной записке отмечалось, что «законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в РФ», напоминает RT. Документ был внесен в июне 2021 года. В связи с тем, что в России разрешено суррогатное материнство по медицинским показаниям, то должен быть соответствующий закон. В противном случае страдают все участники процесса, пояснила в разговоре с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.