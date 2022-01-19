В Госдуме выступили за полный запрет суррогатного материнства

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей высказался за то, чтобы полностью запретить суррогатное материнство в России. С таким заявлением выступила глава думского комитета Нина Останина.
«Мы поддерживаем тот законопроект, который уже внесен сейчас о запрете суррогатного материнства для иностранцев, но позиция нашего комитета следующая: мы за то, чтобы запретить вообще суррогатное материнство как институт, который ущемляет с одной стороны права женщин, с другой стороны — права детей», — отметила она в беседе с РИА «Новости».
В феврале Госдума намерена принять закон о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев, сообщает телеканал 360. В пояснительной записке отмечалось, что «законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в РФ», напоминает RT. Документ был внесен в июне 2021 года.
В связи с тем, что в России разрешено суррогатное материнство по медицинским показаниям, то должен быть соответствующий закон. В противном случае страдают все участники процесса, пояснила в разговоре с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей высказался за то, чтобы полностью запретить суррогатное материнство в России. С таким заявлением выступила глава думского комитета Нина Останина. «Мы поддерживаем тот законопроект, который уже внесен сейчас о запрете суррогатного материнства для иностранцев, но позиция нашего комитета следующая: мы за то, чтобы запретить вообще суррогатное материнство как институт, который ущемляет с одной стороны права женщин, с другой стороны — права детей», — отметила она в беседе с РИА «Новости». В феврале Госдума намерена принять закон о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев, сообщает телеканал 360. В пояснительной записке отмечалось, что «законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в РФ», напоминает RT. Документ был внесен в июне 2021 года. В связи с тем, что в России разрешено суррогатное материнство по медицинским показаниям, то должен быть соответствующий закон. В противном случае страдают все участники процесса, пояснила в разговоре с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.