Власти ХМАО подали пять исков к нефтедобывающей фирме-банкроту

18 мая 2022 в 05:21 Размер текста - 17 +

Власти требуют с компании-банкрота около 80 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа подал пять исков к ООО «Транс-Ойл». Власти требуют с компании от 7 до 33 тысяч рублей по каждому иску. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда. «Суд принял исковое заявление о взыскании задолженности по договору аренды лесных участков для выполнения работ по геологическому изучению недр. А также разработки месторождений полезных ископаемых», — уточняется в документах суда. «Транс-Ойл», по данным SBIS, занимается добычей нефти. В 2021 году она получила убыток в 28,5 миллионов при выручке 562 тысячи рублей. Компания признана банкротом и в ней назначен конкурсный управляющий. Ранее, департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО пытался через суд взыскать у ПАО «Газпром» шесть рублей. Изначально власти требовали 410 рублей.

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа подал пять исков к ООО «Транс-Ойл». Власти требуют с компании от 7 до 33 тысяч рублей по каждому иску. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда. «Суд принял исковое заявление о взыскании задолженности по договору аренды лесных участков для выполнения работ по геологическому изучению недр. А также разработки месторождений полезных ископаемых», — уточняется в документах суда. «Транс-Ойл», по данным SBIS, занимается добычей нефти. В 2021 году она получила убыток в 28,5 миллионов при выручке 562 тысячи рублей. Компания признана банкротом и в ней назначен конкурсный управляющий. Ранее, департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО пытался через суд взыскать у ПАО «Газпром» шесть рублей. Изначально власти требовали 410 рублей.