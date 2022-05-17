СК возбудил уголовное дело на мать девочки, убитой после рождения

Обвинение женщине пока не предъявили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Аргаяшского района (Челябинская область), подозреваемой в убийстве своей новорожденной дочери. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ („Убийство матерью новорожденного“). Сама роженица находится в больнице в тяжелом состоянии. Дочку она убила после родов, которые вызвала сама, о беременности никто не знал», — рассказал источник.

Ранее тело младенца с ножевыми ранениями нашли в одном из сел Аргаяшского района в выгребной яме туалета. В семье воспитывается еще двое детей. Супруг женщины о беременности жены третьим ребенком не знал, он находится в длительной командировке.