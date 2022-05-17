17 мая 2022

Пермякам открыли новое зарубежное направление

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, nordwind airlines, airbus a321, нордвинд
Nordwind Airlines будет совершать рейсы в Душанбес 4 июня Фото:

Авиакомпания Nordwind Airlines анонсировала полетную программу из Перми в столицу Таджикистана Душанбе. Рейсы начнут выполнятся с 4 июня, сообщается на официальной страницы компании в соцсети «ВКонтакте».

«Полетная программа Nordwind в Республику Таджикистан дополняется прямым рейсом „Пермь Душанбе“. Летаем с 4 июня, по субботам», — сообщили в компании. На сайте пермского аэропорта расписания полетов пока нет.

Вылеты будут совершаться по субботам в 8:30 по местному времени и длиться 3,5 часа. Стоимость билетов — от 7 тыс. рублей. Также рейсы будут осуществляться из Казани.

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Авиакомпания Nordwind Airlines анонсировала полетную программу из Перми в столицу Таджикистана Душанбе. Рейсы начнут выполнятся с 4 июня, сообщается на официальной страницы компании в соцсети «ВКонтакте». «Полетная программа Nordwind в Республику Таджикистан дополняется прямым рейсом „Пермь Душанбе“. Летаем с 4 июня, по субботам», — сообщили в компании. На сайте пермского аэропорта расписания полетов пока нет. Вылеты будут совершаться по субботам в 8:30 по местному времени и длиться 3,5 часа. Стоимость билетов — от 7 тыс. рублей. Также рейсы будут осуществляться из Казани.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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