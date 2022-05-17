17 мая 2022

Курганцев отправили на военные сборы

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Областной призывной пункт. Курган, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, армия, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
В военных сборах участвуют около 300 школьников Фото:

Школьники Курганской области принимают участие в военно-полевых сборах в Щучанском районе. Данная информация размещена в группе областного департамента образования и науки в соцсети «ВКонтакте».

«В Чумляке стартовали учебные военно-полевые сборы. Юноши — ученики 10-х классов <…> приехали в наш комплекс. Здесь накануне торжественного построения на плацу и поднятия флага России стартовали традиционные учебные военно-полевые сборы», — указано в репосте, размещенном в группе департамента, сообщения представителей комплекса отдыха и развития.

Смена проходит с 16 по 20 мая. В ней участвуют около 300 школьников. На сборах курсанты Курганского пограничного института ФСБ России обучают подростков основам строевой и огневой подготовки и оказания медпомощи.

Комплекс отдыха и развития в Чумляке открыли летом 2021 года. В нем располагается крупнейший военно-спортивный лагерь Курганской области.

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Школьники Курганской области принимают участие в военно-полевых сборах в Щучанском районе. Данная информация размещена в группе областного департамента образования и науки в соцсети «ВКонтакте». «В Чумляке стартовали учебные военно-полевые сборы. Юноши — ученики 10-х классов <…> приехали в наш комплекс. Здесь накануне торжественного построения на плацу и поднятия флага России стартовали традиционные учебные военно-полевые сборы», — указано в репосте, размещенном в группе департамента, сообщения представителей комплекса отдыха и развития. Смена проходит с 16 по 20 мая. В ней участвуют около 300 школьников. На сборах курсанты Курганского пограничного института ФСБ России обучают подростков основам строевой и огневой подготовки и оказания медпомощи. Комплекс отдыха и развития в Чумляке открыли летом 2021 года. В нем располагается крупнейший военно-спортивный лагерь Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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