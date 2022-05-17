Курганцев отправили на военные сборы

В военных сборах участвуют около 300 школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школьники Курганской области принимают участие в военно-полевых сборах в Щучанском районе. Данная информация размещена в группе областного департамента образования и науки в соцсети «ВКонтакте».

«В Чумляке стартовали учебные военно-полевые сборы. Юноши — ученики 10-х классов <…> приехали в наш комплекс. Здесь накануне торжественного построения на плацу и поднятия флага России стартовали традиционные учебные военно-полевые сборы», — указано в репосте, размещенном в группе департамента, сообщения представителей комплекса отдыха и развития.

Смена проходит с 16 по 20 мая. В ней участвуют около 300 школьников. На сборах курсанты Курганского пограничного института ФСБ России обучают подростков основам строевой и огневой подготовки и оказания медпомощи.

Комплекс отдыха и развития в Чумляке открыли летом 2021 года. В нем располагается крупнейший военно-спортивный лагерь Курганской области.