Курганцев отправили на военные сборы

Школьники Курганской области принимают участие в военно-полевых сборах в Щучанском районе. Данная информация размещена в группе областного департамента образования и науки в соцсети «ВКонтакте».
«В Чумляке стартовали учебные военно-полевые сборы. Юноши — ученики 10-х классов <…> приехали в наш комплекс. Здесь накануне торжественного построения на плацу и поднятия флага России стартовали традиционные учебные военно-полевые сборы», — указано в репосте, размещенном в группе департамента, сообщения представителей комплекса отдыха и развития.
Смена проходит с 16 по 20 мая. В ней участвуют около 300 школьников. На сборах курсанты Курганского пограничного института ФСБ России обучают подростков основам строевой и огневой подготовки и оказания медпомощи.
Комплекс отдыха и развития в Чумляке открыли летом 2021 года. В нем располагается крупнейший военно-спортивный лагерь Курганской области.
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Школьники Курганской области принимают участие в военно-полевых сборах в Щучанском районе. Данная информация размещена в группе областного департамента образования и науки в соцсети «ВКонтакте». «В Чумляке стартовали учебные военно-полевые сборы. Юноши — ученики 10-х классов <…> приехали в наш комплекс. Здесь накануне торжественного построения на плацу и поднятия флага России стартовали традиционные учебные военно-полевые сборы», — указано в репосте, размещенном в группе департамента, сообщения представителей комплекса отдыха и развития. Смена проходит с 16 по 20 мая. В ней участвуют около 300 школьников. На сборах курсанты Курганского пограничного института ФСБ России обучают подростков основам строевой и огневой подготовки и оказания медпомощи. Комплекс отдыха и развития в Чумляке открыли летом 2021 года. В нем располагается крупнейший военно-спортивный лагерь Курганской области.