В ХМАО все больше мигрантов попадается на торговле наркотиками

Зарабатывают мигранты и на торговле наркотиками Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте мигранты стали чаще попадаться на торговле наркотиками. Также выросло и общее число преступлений, совершаемое иностранцами. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО.

«Рост и по общеуголовным [статьям], и по подделке документов и по регистрации фиктивной. Выявление [преступлений] было по и наркотикам. Наш отдел по контролю за оборотом наркотиков хорошо сработал. Выявили тех кто завозил. [Также раскрывались] кражи и мошенничества», — рассказала URA.RU начальник отдела информации и общественных связей УМВД ХМАО Ольга Абмайкина.

Также URA.RU стало известно, что «несмотря на реализацию профилактических мер в сфере миграции, число преступлений, совершенных иностранными гражданами в 2022 году, возросло на 44,4%». С таким заявлением выступил глава полиции Сургута Александр Глущенко на заседании координационного совета по делам национальностей в сургутской мэрии. В окружной полиции эту информацию URA.RU подтвердили, добавив, что всплеск числа преступлений связан с большим притоком мигрантов из ближнего зарубежья. После послабления ковидных ограничений на границах, в страну начали возвращаться люди покинувшие ее в пандемию. «В 2020—2021 годах было кратное снижение уровня преступности, а теперь увеличивается поток мигрантов показатели преступности начинают возвращаться на доковидный», — заключила Абмайкина.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Сургут захлестнула волна мигрантов из ближнего зарубежья. В городе почти в два раза увеличилось количество заявлений на временное проживание и получения вида на жительство от иностранных граждан.