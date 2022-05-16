Сургут захлестнула волна мигрантов из ближнего зарубежья

Основная масса мигрантов едет в Сургут из Таджикистана Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте почти в два раза увеличилось количество заявлений на временное проживание и получения вида на жительство от иностранных граждан. Больше всего мигрантов прибывает в город из республики Таджикистан. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствовавший на заседании координационного совета по делам национальностей в городской администрации.

«Глава УМВД Сургута Александр Глущенко проинформировал всех присутствовавших, что в этом году по сравнению с прошлым на 97% выросло число заявлений от иностранных граждан на получение разрешения на временное проживание в РФ. Почти на 90% увеличилось количество желающих получить вид на жительство», — сообщил инсайдер.

В окружном управлении полиции подтвердили URA.RU, что в ХМАО наблюдается приток мигрантов. «Это связано с тем, что отменили послабления по регистрации и мигранты стали активно обращаться, чтобы узаконить свое положение именно на территории РФ. И второй момент связан с тем, что на территорию округа, с открытием границ по ковиду увеличился поток иностранных граждан, как и трудовых мигрантов» — сообщила представитель УМВД Югры Ольга Абмайкина.

Также в полиции добавили, что увеличение мигрантов характерно не только для Сургута и ХМАО, а в принципе для всей России. И в первую очередь они едут в те регионы, где до пандемии коронавируса были востребованы.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов заявил, что не допустит расшатывания ситуации в городе на почве межнациональных отношений. Особое внимание он заострил на теме контроле мигрантов.